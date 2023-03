Sprechstundenstopp in Schorndorf: Kinderarzt Dr. Brügel mit drastischem Schritt

„Irgendwann ist immer das erste Mal, aber auf das erste Mal von heute hätte ich wirklich verzichten können“, so beginnt der Schorndorfer Kinderarzt Dr. Ralf Brügel Anfang dieser Woche ein Video, das er in den sozialen Netzwerken eingestellt hat. Seit 17 Jahren führt er seine Praxis, nun hat er erstmals einen Sprechstundenstopp verhängt. Schon morgens um 9 Uhr sei er an diesem Tag komplett ausgebucht gewesen.

Um die Gesundheit seiner Mitarbeiterinnen zu schützen und die Qualität der Behandlungen zu sichern, habe er sich zu diesem drastischen Schritt durchgerungen. Und so konnten erstmals nicht alle Eltern, die ihr Kind wegen einer akuten Erkrankung in der Sprechstunde vorstellen wollten, einen Termin bekommen.

Wer anrief, hörte eine Bandansage. Dennoch habe aber jeder, der sein Kind kritisch krank fand, Hilfe bekommen. „Aber wir haben doch einige Leute davon abgehalten, zu kommen.“

Reißleine ziehen: Für die Sicherheit der Behandlung

„Bisher haben wir es immer noch irgendwie geschafft, den ganzen Tag telefonisch erreichbar zu sein, und haben Leute reingeschoben“, erklärt Brügel auf Nachfrage dieser Zeitung. Nun aber sei eine Kollegin im wohlverdienten Urlaub, schon seit Tagen waren zudem Mitarbeiterinnen krank gewesen.

„Da haben wir so gearbeitet, dass es null Minuten Mittagspause gab, haben Leute noch eingeschoben.“ Die letzten Patienten seien abends um 19 Uhr gegangen. „Da hab ich für mich beschlossen, so kann man nicht arbeiten.“

"So darf ich nicht arbeiten"

Als dann am Donnerstagabend eine Mutter nach einem Termin mit ihrem Kind wegen Husten und Schnupfen im Gehen noch mal ansetzte mit „Ach, was ich Sie auch noch fragen wollte“, merkte er, wie er angestrengt reagierte. „Das war so ein „Hallo-Wach“-Erlebnis“, sagt er heute.

Plötzlich sei ihm klargeworden: „So darf ich nicht arbeiten, dass Fragen einer Mutter mir den Schweiß auf die Stirn treiben.“ Wie ferngesteuert habe er sich an diesem Abend gefühlt. Für ihn war klar: Künftig muss das anders laufen. Wenigstens fünf Minuten für einen Kaffee oder einen kurzen Spaziergang um den Häuserblock müssten in einer kleinen Mittagspause drin sein. Nur so könnten alle den Rest des Tages ausreichend konzentriert arbeiten.

Zu wenige Kinderärzte im Kreis

Die aktuelle Situation mit der großen Menge an Infektfällen sei besonders kritisch, „Wir sind einfach zu wenige Kinderärzte im Kreis.“ Allerdings gilt der Rems-Murr-Kreis als mit Kinderärzten überversorgt. Wie das sein kann?

Eine Pressereferentin der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg erklärt auf Nachfrage, die Bedarfsplanung werde dreimal im Jahr entsprechend den neuesten Einwohnerzahlen aktualisiert. Eventuelle Mehrarbeiten durch veränderte Arbeitsumstände würden dabei nicht berücksichtigt.

Es handle sich um eine „rein statistische Rechengröße, die auf bundesweit gültigen Berechnungsmethoden basiert und keine Aussage über die „gefühlte“ Versorgungslage seitens der Bevölkerung gibt“. Das heiße: Auch wenn ein Bereich wie der Rems-Murr-Kreis bei Kinder- und Jugendärzten rein rechnerisch als gut versorgt gelte, könne es trotzdem sein, dass Eltern keinen Kinderarzt finden.

Pro Kinderarzt werden 2888 Kinder gerechnet

Im Planungsbereich Rems-Murr-Kreis gibt es derzeit 74. 225 Einwohner von null bis 18 Jahren. Damit werden pro niedergelassenem Kinderarzt 2888 Kinder gezählt. Aktuell liegt der kinderärztliche Versorgungsgrad im Rems-Murr-Kreis so bei 111,9 Prozent. „Deshalb gibt es derzeit keine weiteren Niederlassungsmöglichkeiten für Kinderärzte, der Bereich ist gesperrt.“

Brügel dazu: „Die Einkünfte sind gedeckelt. Wenn ich morgen eine weitere Ärztin einstelle, die sich selbst amortisieren würde, gibt es Auflagen, die es zu einem Minusgeschäft machen würden.“ Dabei seien nach dem Dafürhalten aller Kollegen im Kreis mit Blick auf die tatsächliche Arbeitsbelastung mindestens vier bis fünf weitere Kinderärzte nötig.

Sitzbegrenzung ein Relikt aus den 90er Jahren?

Die Zahlen, auf deren Grundlage die Menge an erlaubten Arztsitzen berechnet wird, hält Brügel für überholt. Schließlich habe sich seit der Einführung der Sitzbegrenzung in den 90er Jahren viel geändert. Damals gab es eine sogenannte Ärzteschwemme und man wollte so die Zahl der niedergelassenen Ärzte und die daraus entstehenden Kosten begrenzen.

Allerdings: Von einem Zuviel an Ärzten kann derzeit keine Rede sein. Von einem Mehr an Arbeit schon, wie Brügel erklärt:

Die vielen Flüchtlingsfamilien aus Syrien und der Ukraine hätten reichlich Mehraufwand in die Praxen gebracht. „Nicht falsch verstehen, ich kümmere mich um jedes ukrainische Kind herzlich gerne“, aber es müsse eben berücksichtigt werden, dass die Behandlung oft mit Hilfe einer Übersetzungsapp durchgeführt werden müsse.

Jahrgänge werden geburtenstärker

Das fresse einfach Zeit. Dann dauere die Behandlung dreimal so lang. Außerdem würden die Jahrgänge wieder geburtenstärker. Und dann intensiviere sich die Inanspruchnahme der Ärzte immer mehr. Brügel sieht darin eine Folge der oft vereinzelten Familien.

Es fehlten oft Omas vor Ort oder eine Nachbarin mit Erziehungserfahrung, die bei der ein oder anderen Unsicherheit Rückendeckung geben könnte. „Auch das Internet trägt eher zur Verunsicherung bei.“ Ein simpler Ausschlag könne bei Google-Recherchen schnell zu einem vermeintlichen Symptom einer dramatischen Krankheit werden. Und schon wird der Kinderarzt konsultiert.

Bei Verhaltensauffälligkeiten: Oft zur früh medizinalisiert

Zudem kämen – vor allem im Nachgang der Corona-Pandemie – immer mehr Eltern mit Erziehungsfragen und Schulproblemen zu den Kinderärzten. Dabei brauchten viele Kinder einfach nur mehr Zeit. Für seinen Geschmack werden vom Standard abweichende Entwicklungen zu schnell medizinalisiert – teils auch aufgrund der schlechten personellen Ausstattung der Kitas und Schulen.

Oft würde womöglich mehr Geduld und/oder pädagogisches Eingreifen ausreichen. Allerdings: „Lehrerbashing“ liege ihm fern. Er weiß, dass auch die Pädagogen stark überlastet seien.

Mehr Arztsitze? EIne politische Entscheidung

Mehr Arztsitze zuzulassen, sei eine politische Entscheidung, so die Pressesprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung. „Ob eine Bedarfsplanung überhaupt noch sinnvoll und richtig ist, müsste ebenfalls diskutiert werden.“ Allerdings gebe es noch ein weiteres Problem, das auch Brügel sieht: Es besteht ein gravierender Ärztemangel, infolgedessen schon viele Regionen Probleme haben, freie Arztsitze, vor allem im hausärztlichen Bereich, zu besetzen.

„Das Problem liegt ja schon ganz weit vorne“, so der Schorndorfer Mediziner. Die Zugangsbeschränkungen fürs Studium sind bislang enorm. Allerdings: Würde hier etwas geändert, würde es rund 13 Jahre dauern, bis diese Reformen einen spürbaren Effekt in der Ärzteversorgung zeigten.