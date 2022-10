Stadt Schorndorf übernimmt Ausfallbürgschaft von 150.000 Euro für den Tennisclub

Der Tennisclub Schorndorf ist nicht nur sportlich erfolgreich und mit beiden Mannschaften in der Württemberg-Liga vertreten. Er ist ein vitaler Verein, der sich für den Breiten- und Spitzensport, in besonderem Maße aber auch für die Nachwuchsförderung einsetzt. 711 Mitglieder zählt der Tennisclub aktuell – und zwar nicht nur aus Schorndorf, sondern auch aus den umliegenden Städten und Gemeinden. Tendenz steigend – und darum braucht es auf dem Gelände zwischen Johannes- und Lortzingstraße auch mehr Möglichkeiten für die Tennisspieler: Im kommenden Jahr, wenn es hoffentlich wieder mehr Kosten- und Preissicherheit gibt, will der Verein einen dritten Hallenplatz bauen. Ein neuer Tenniskleinfeldplatz ist in diesem Sommer bereits entstanden. Geplant ist außerdem, den bestehenden Hallenanbau – mit den sanitären Anlagen, den Aufenthaltsräumen und dem Trainerbüro – Anfang 2023 zu sanieren.

Um nicht nur den Kleinfeldplatz, sondern auch den Anbau realisieren zu können, muss der Tennisclub ein Darlehen in Höhe von 150.000 Euro aufnehmen, für das er jetzt eine Ausfallbürgschaft bei der Stadt beantragt hat. Dass der TC, der 2021 einen Einnahmeüberschuss in Höhe von 96.000 Euro erwirtschaftet hat und für 2022 mit mehr als 100.000 Euro aus Mitgliedsbeiträgen rechnet, die Ausfallbürgschaft in Anspruch nehmen muss, das kann sich Isabelle Kübler als zuständige Fachbereichsleiterin nicht vorstellen. Das Okay vom Verwaltungs- und Sozialausschuss musste sich die Stadt aber trotzdem holen.

Und hier gab es – mit Grünen-Stadträtin Kirsten Katz und CDU-Rat Manfred Bantel – durchaus kritische Stimmen: Sie sei, bekannte Katz, hin- und hergerissen. Einerseits erscheine die wirtschaftliche Situation des Vereins solide, aber was ist, wenn die Ausfallbürgschaft zum Tragen kommt? Und für Manfred Bantel stellte sich die Frage: Braucht’s die Ausfallbürgschaft für niedrigere Darlehenszinsen?

Ausfallbürgschaft: „Stinknormal“

Da die Stadt Schorndorf Eigentümerin des Geländes ist, der Verein der Bank also gar keine Sicherheit bieten kann, bleibt nur, das stellte FDP/FW-Rat Gerhard Nickel in seiner Wortmeldung klar, die Ausfallbürgschaft: „Das ist stinknormal und Usus im ganzen Land.“ Auch Erster Bürgermeister Thorsten Englert erinnerte daran, dass die Stadt bei allen anderen Vereinen, die um eine Ausfallbürgschaft gebeten haben, zugestimmt habe – und damit, auch wenn’s im Grunde eine Freiwilligkeitsleistung ist, „auch beim TC in der Pflicht“ stehe. Und Oberbürgermeister Bernd Hornikel gab zu bedenken: Die Stadt gebe ja kein Geld aus, sondern übernehme ein Risiko.

Am Ende gab es bei der Abstimmung – mit AfD-Rat Lars Haise, Katz und Bantel – drei Enthaltungen; ansonsten eine große Mehrheit von Jastimmen. Für die Unterstützung des Tennisclubs hat sich nicht zuletzt SPD-Rat Hans-Ulrich Schmid starkgemacht. Er spielt bei der SG Tennis und weiß: Der TC sei nicht nur einer der vitalsten Vereine in Schorndorf, sondern mache auch eine vorbildliche Nachwuchsarbeit. „Wir sollten uns“, appellierte Schmid, „als Paten des Sports sehen und nicht als Kleinkrämer.“ So sieht es auch Grünen-Stadträtin Friederike Köstlin, die beeindruckt ist von der Jugendarbeit des Tennisclubs, der auch als Kooperationspartner der Schulen auftritt: „Das muss es uns wert sein.“