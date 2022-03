Erst wollte sich die Stadt Schorndorf angesichts der angespannten Haushaltslage den Ausbau der Schulsozialarbeit in den Grundschulen gar nicht leisten, dann schien’s im Herbst 2021 doch plötzlich möglich mit dem „Aufholen nach Corona“-Förderprogramm des Bundes. Doch bisher konnten die Teilzeitstellen für die Schillerschule in Haubersbronn, die Otfried-Preußler-Schule in Miedelsbach, die Reinhold-Maier-Schule in Weiler und für die Sommerrainschule in Schornbach gar nicht besetzt werden: