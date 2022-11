Stadt Schorndorf plant Unterkunft für bis zu 180 Geflüchtete an der B29

Der nicht abreissende Flüchtlingsstrom aus der Ukraine bringt die Stadt an ihre Grenzen. Das stellte unter anderem Oberbürgermeister Bernd Hornikel bei der Gemeinderatssitzung vergangene Woche fest. Denn Hallen zur Notunterkunft umzufunktionieren, kann keine Dauerlösung sein. Deshalb soll im Schornnacher Weg, direkt an der B29, eine neue Einrichtung für bis zu 180 Geflüchtete entstehen. Dafür stimmte der Gemeinderat trotz einiger Streitpunkte.

Wie die Unterkunft aussehen wird uns wieviel sie kostet, steht noch nicht fest

Knapp 450 Geflüchtete leben aktuell in Schorndorf. Viele wohnen in den Turnhallen in Haubersbronn und Miedelsbach, die deshalb für den Sportbetrieb gesperrt sind. Erster Bürgermeister Thorsten Englert stellt sogar in Aussicht, dass bald eine dritte Halle zur Notunterkunft umfunktioniert werden muss.

Auch die dafür nutzbaren Wohnungen der Stadt und von Privatleuten sind alle belegt. „Unsere Kapazitäten sind ausgeschöpft“, erklärt Thordten Englert.

Ein Zustand, der niemanden auf Dauer glücklich machen kann. Deshalb soll nun mit den Planungen für eine Unterkunft in der Schornbacher Straße begonnen werden. Das hat der Gemeinderat bereits bei einer Klausurtagung besprochen. Auf dem 3500 Quadratmeter großen Areal soll eine Einrichtung in Modulbauweise entstehen. Wie der Bau konkret aussehen oder wie viel das Projekt kosten wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Doch kurzfristig wird sich das Problem um die belegten Hallen ohnehin nicht lösen. Denn selbst wenn noch im Dezember ein Baubeschluss vorliegen sollte, muss die Unterbringung noch geabut werden. „Zeiltich wird es vor dem 1. Juli nicht funktionieren“, erklärte Thorsten Englert. Bis dahin müssten die Hallen weiterhin genutzt werden.