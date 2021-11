Wie die Stadtverwaltung Schorndorf mitteilt, wird der Weihnachtsmarkt nun doch nicht stattfinden. Das habe die Stadt in Absprache mit den Fraktionsvorsitzenden beschlossen. Damit bestätigt sich, was viele Schorndorferinnen und Schorndorfer in den vergangenen Tagen bereits befürchtet hatten.

Aufgrund der rapide steigenden Corona-Zahlen und der neuen Corona-Verordnung, die voraussichtlich ab Mittwoch in Kraft tritt, sei eine Durchführung des Weihnachtsmarktes immer schwieriger