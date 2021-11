Auch wenn der finale Beschluss für die Stadtbücherei noch aussteht: Die ganz große Mehrheit der Fraktionen steht hinter dem Neubau am Archivplatz – und sie will ihn jetzt. Das haben die Sprecher in ihren Haushaltsreden eindrucksvoll klargemacht.

Die Stadtbücherei werde in naher Zukunft mehr gebraucht als je zuvor, erklärte Grünen-Sprecher Uli Kost: „Lassen Sie uns keine neue Debatte darüber vom Zaun brechen, ob nicht ein anderer Standort besser geeignet wäre, ob wir nicht warten