Stadtbibliothek wird trotz Krise gebaut: So will Schorndorf 2023 Geld sparen

Neben den Folgen von Corona wird die aktuelle Energiekrise die Stadt „über Jahre hinweg ans Limit des finanziell Machbaren bringen“. Erster Bürgermeister Thorsten Englert machte in seiner Haushaltsrede keinen Hehl daraus, wie angespannt die Lage ist. Er konkretisierte die von Bernd Hornikel angekündigten Sparmaßnahmen und präsentierte die beiden Sorgenkinder der Stadt: den Finanzhaushalt und den Ergebnishaushalt.

Laufende Bauvorhaben sind weiter eingeplant

Das Investitionsvolumen der Stadt beträgt 2023 mehr als 30 Millionen Euro, 19,5 Millionen davon sind für Baumaßnahmen eingeplant. Inbegriffen ist der Bau der neuen Stadtbibliothek sowie diejenigen Bauvorhaben, die bereits im Gange sind oder zu denen die Stadt per Gemeinderatsbeschluss verpflichtet wurde. Alle anderen Bauprojekte, wie beispielsweise der Bau einer Kita an der Schule in Weiler, werden vorerst auf Eis gelegt.

Die Situation bei den Stadtwerken allerdings ist besorgniserregend. Denn das Unternehmen wird es im ganzen Planungszeitraum bis 2026 nicht schaffen, die Verluste aus den Bädern durch Gewinne aus der GmbH abzudecken. Ab 2025 ist auch die Gewinnrücklage aufgebraucht. 2023 muss die Verwaltung diese Verluste mit einer Eigenkapitalzuführung von 5,8 Millionen Euro ausgleichen. 2024 bis 2026 sind jährlich rund drei Millionen geplant. Diese Mittel hätte die Stadt gerne für andere Zwecke eingesetzt.

Denn Schorndorf wird sich gerade im kommenden Jahr höher verschulden müssen. Ende 2023 wird Schorndorf voraussichtlich Schulden in Höhe von 67,1 Millionen Euro haben. Das entspricht einer Nettoneuverschuldung von 28,7 Millionen Euro. „Sollte die Kreisumlageerhöhung tatsächlich realisiert werden und steigen die Aufwendungen für die Unterbringung der Geflüchteten wie erwartet, so schaffen wir es ohne weitere Konsolidierungsmaßnahmen jedoch nicht mehr, die Tilgungen zu erwirtschaften. Das gilt erst recht für 2024.“ Heißt konkret: Die Stadt muss sparen.

Vereine, öffentliche Einrichtungen und Kita-Betreuung: Hier werden Gelder gekürzt

Und zwar bei den Zuschüssen für Vereine und Kultur, auch die Öffnungszeiten öffentlicher Einrichtungen werden verkürzt. Außerdem wird das Budget für den Erhalt von Straßen und Gebäuden jährlich um 200.000 Euro gekürzt. Der Neubau des Jugendhauses Altlache ist ganz vom Tisch, stattdessen soll ein alternatives Gebäude gesucht werden. Andere Investitionswünsche, wie ein autofreier Unterer Marktplatz, sind gar nicht erst mit in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Außerdem plant die Stadt mit einer Reduzierung der Betreuungszeiten in den Kitas. „Denn wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem wir unseren jahrelangen Ausbau der Betreuung und die Orientierung am maximal Möglichen überdenken müssen“, sagte Thorsten Englert. Eine 40-Stunden-Betreuung sei jedenfalls kein Minimalangebot. Konkrete Änderungsvorschläge werden noch mit den Kita-Trägern ausgearbeitet.

Thorsten Englerts zweites Sorgenkind ist der Ergebnishaushalt. Diesem muss es gutgehen, damit die Stadt Überschüsse erwirtschaften kann. 2023 wartet ein Verlust von drei Millionen Euro. Im gesamten Planungszeitraum bis 2026 wird die Stadt wohl immer ein negatives Ergebnis verzeichnen. Auch deshalb gilt: sparen, sparen, sparen. „Glauben Sie mir eines: Wir würden diese Abstriche nicht machen, wenn sie nicht zwingend erforderlich wären“, sagt Thorsten Englert.

Was den Ergebnishaushalt belastet, sind die ordentlichen Aufwendungen. Allen voran die Energiekosten. Trotz aller Sparmaßnahmen haben sich die Energiekosten von zwei Millionen auf 4,7 Millionen Euro erhöht. Die Zinsen werden aufgrund von EZB-Erhöhungen deutlich ansteigen, außerdem bereitet die mögliche Erhöhung der Kreisumlage dem Ersten Bürgermeister große Sorgen.

Der Stadthaushalt ist angesichts aller Krisen am Anschlag. Thorsten Englert fordert deshalb mehr Unterstützung von Bund und Land. Er erwartet einen Schutzschirm für die Stadtwerke und Kliniken, eine vollständige Übernahme der Flüchtlings- und Energiekosten, die Bereitstellung eines Klima-Budgets sowie eine Übernahme von 50 Prozent der Altschulden. „Und generell: ein Ende der Vorfinanzierungen.“