Stadtwerke Schorndorf haben Zuschlag für Breitbandausbau in Buhlbronn bekommen

Die Freude im Rathaus und bei den Stadtwerken ist groß, tatsächlich geht’s in Sachen Breitbandausbau in Schorndorf aber immer noch eher schrittchenweise voran. In der Kernstadt und in Weiler ist mit einem Start vor dem vierten Quartal 2023 gar nicht zu rechnen. In Schornbach befindet sich die Stadt in der Schlussphase der Ausschreibung und auch für Haubersbronn wird es vor der Sommerpause keinen Förderbescheid geben. Doch immerhin: In Buhlbronn geht’s jetzt los.

In einem europaweiten Ausschreibungsverfahren haben die Stadtwerke unter drei deutschen Bewerbern den Zuschlag bekommen, den Breitbandausbau in Schorndorfs kleinstem Teilort übernehmen zu können. Kriterien für die Zusage waren: die Höhe der kalkulierten Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen, die Bauzeit, der Preis für die Endkundenprodukte sowie Service und Vertrieb.

Ermöglicht hat den Ausbau die 90-Prozent-Förderung von Bund und Land in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro. Der Eigenanteil der Stadt liegt bei zehn Prozent oder 166.000 Euro. Förderfähig ist der Breitbandausbau in Buhlbronn nach der Gigabit-Richtlinie des Bundes und der Gigabit-Mitfinanzierung des Landes. Demnach gibt es dort genug „graue Flecken“ – im Gegensatz zur Schorndorfer Kernstadt, wo nur 20 Prozent der Anschlusspunkte förderfähig sind. Doch es gibt auch hier Hoffnung: Ende 2022 hat die Telekom mit dem Glasfaser-Ausbau für rund 2400 Haushalte in der Altstadt begonnen – ohne zusätzliche Fördermittel und ohne vorherige Vorvermarktungsquote.

Strategiewechsel: Förderanträge statt eigenwirtschaftlichem Ausbau

Ursprünglich hatten Stadt und Stadtwerke in Sachen Breitbandausbau ganz ähnliche Pläne: Noch unter Ex-Stadtwerke-Chef Andreas Seufer hatte die Stadt selbst mit dem Ausbau in Oberberken, Schlichten und Miedelsbach begonnen und hierfür zehn Millionen Euro investiert. Sich nicht dem Zweckverband Breitbandausbau Rems-Murr anzuschließen, sondern den Breitbandausbau selbst in die Hand zu nehmen und zunächst die Teilorte zu bedienen, das war damals eine bewusste Entscheidung.

Mittlerweile ist Schorndorf von der Strategie abgerückt, den Ausbau in Eigenregie stemmen zu wollen: Die Stadt hat sich aktiv um Förderanträge gekümmert und schreibt den Ausbau mittlerweile europaweit aus. Andere Kommunen, wie Rudersberg, Berglen und Althütte, die sich mit „Hello Fiber“ als Partner-Unternehmen schon auf der sicheren Seite wähnten, sind, gibt Erster Bürgermeister Thorsten Englert bei der Vertragsunterzeichnung mit den Stadtwerken zu bedenken, nach dem bundesweiten Ausbaustopp „um Jahre zurückgeworfen“.

Dass Schorndorf im Jahr 2022 selbst den Stoppknopf gedrückt und die bisherige Marschrichtung verlassen hat, das bezeichnet Englert jetzt „als den richtigen Weg“. Und tatsächlich war die Stadt – im Gegensatz zu anderen Kommunen – mit ihren Förderanträgen auch noch rechtzeitig dran: Fördermittelmanager Joachim Quednau hat die Anträge noch rechtzeitig vor dem vom Bund überraschend verhängten Förderstopp Ende Oktober beantragt.

Mit dem Zuschlag für die Stadtwerke ist für Englert ein Meilenstein erreicht. Und auch bei Oberbürgermeister Bernd Hornikel ist die Freude groß: Sieht er im Breitbandausbau doch ein wichtiges Kriterium für „vitale Ortschaften“, eines seiner Hauptthemen im OB-Wahlkampf. Schnelles Internet gehört für ihn „zur Daseinsvorsorge“ und ist „eines der wichtigsten Infrastrukturthemen“.

Breitbandausbau beschert Buhlbronn auch weitere Telefonanschlüsse

Da kann Peter Schwan, FDP/FW-Stadtrat und Ortschaftsrat in Buhlbronn, nur zustimmend mit dem Kopf nicken: „In Buhlbronn gibt’s einige, die im Home-Office arbeiten.“ Für die Schüler, die während der Corona-Lockdowns im Fernunterricht auf schnelles Internet angewiesen gewesen wären, kommt der Ausbau freilich zu spät. Doch Schwan hat noch eine ganz andere Zielgruppe im Blick: Im Moment gibt es in Buhlbronn keine neuen Telefonanschlüsse mehr – ein Mangel, der mit dem Breitbandausbau ebenfalls behoben werden kann.

Für die Stadtwerke jedenfalls ist der Breitbandausbau eine Zukunftsaufgabe. In Buhlbronn, kündigt Geschäftsführer Daniel Beutel an, soll in diesem Zuge auch das Stromnetz ertüchtigt werden. Und vielleicht, so die Hoffnung, können die Stadtwerke ja auch bei Photovoltaik und E-Mobilität punkten.

Vom Breitbandausbau profitieren können nach Rechnung der Stadt in Buhlbronn etwa 380 Haushalte in 296 Gebäuden. Den Hausanschluss verlegen die Stadtwerke zum Nulltarif, weitere Informationen – auch zu den unterschiedlichen Tarifen und Verträgen – soll es auf der Internetseite der Stadtwerke und in einer Bürgerversammlung in Buhlbronn geben. Liegen die Förderbescheide vor, ist geplanter Baubeginn Mitte 2023. Ende 2024/Anfang 2025 können die Buhlbronner dann tatsächlich vom schnellen Internet profitieren.