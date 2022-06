Stadtwerke Schorndorf senken den Strompreis

Zum 1. Juli 2022 senkt die Stadtwerke Schorndorf GmbH den Strompreis und kann damit ihre Kunden etwas entlasten. Der Grund dafür ist die vom Bundestag beschlossene Aussetzung der EEG-Umlage, die den Strompreis um 3,72 Cent/kWh reduziert. Die Preissenkung erfolgt automatisch, die Kunden müssen sich um nichts kümmern.

Verbraucher entlasten

Steuern, Abgaben und Umlagen machen mit rund 40 Prozent den größten Teil des Strompreises aus, schreiben die Stadtwerke. Darin auch enthalten: die EEG-Umlage. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben die Energiepreise in den letzten Monaten deutlich ansteigen lassen. Um die Stromverbraucher in diesen turbulenten Zeiten zu entlasten, hat die Bundesregierung eine vorzeitige Absenkung der EEG-Umlage ab Juli 2022 beschlossen.

„Selbstverständlich geben die Stadtwerke Schorndorf den Wegfall der EEG-Umlage vollumfänglich an die Kunden weiter“, heißt es weiter in der Mitteilung der Stadtwerke.

Automatische Anpassung

Die automatische Anpassung der Abschläge erfolgt im Rahmen der nächsten Jahresverbrauchsabrechnung. Für eine möglichst genaue Abgrenzung kann der Zählerstand zum 30. Juni 2022 über das Kundenportal übermittelt werden. Alternativ können Zählernummer, Zählerstand und Ablesedatum per E-Mail an info@stadtwerke-schorndorf.de geschickt werden.

Anpassung auch übers Kundenportal

Falls die Kunden ihre Abschläge schon vorher anpassen möchten, können sie dies über das Kundencenter oder online im Kundenportal vornehmen. Bei Fragen ist das Kundencenter der Stadtwerke Schorndorf telefonisch unter 0 71 81/9 64 50-4 44 oder per E-Mail an info@stadtwerke-schorndorf.de zu erreichen.

Die Umlage war im Jahr 2000 eingeführt worden, um die Förderung von Wind- oder Solaranlagen zu finanzieren.