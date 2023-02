"Stinkt mir gewaltig": Blumen Walter ärgert sich in Schorndorf über Volksbank-Bauzaun

Die Baustelle der Volksbank am Unteren Marktplatz ist laut und langwierig – und vor allem bedeutet sie eine gewaltige Störung für die umliegenden Geschäfte. Derzeit sorgen indes Werbebanner der Volksbank zusätzlich für Ärger bei den Anliegern. „Wenn in der Nachbarschaft gebaut wird, hat man das zu ertragen und wir ertragen es mit Anstand“, sagt Bernd Kupferschmidt vom benachbarten Blumengeschäft Walter. Was Kupferschmidt allerdings weder ertragen noch auf Dauer hinnehmen will, sind die Planen am Bauzaun, mit denen die Bank seit kurzem für sich wirbt und die den kleinen Blumenladen bis vor kurzem fast verdeckt haben.

Die Werbung der Volksbank stinkt Kupferschmidt gewaltig

Schon vor einem Jahr waren die Anlieger von den Plänen der Volksbank informiert worden. So war es für sie auch keine Überraschung, als die Baustahlgitter an der Baustelle aufgestellt wurden – wohl aber, dass diese dann mit blickdichten Planen zugehängt wurden. „Dass die Volksbank als Bauherr da noch Werbebanner aufhängt, das“, sagt Bernd Kupferschmidt, „stinkt mir gewaltig.“ Ob Licht brennt im Laden, die Türe offen steht, ob Leben im Geschäft ist oder Ruhetag ist: Die Passanten können das hinter den Planen nicht mehr erkennen. Geschäftsschädigend findet das Bernd Kufperschmidt.

Passanten sehen nicht, ob Laden geöffnet ist

Für gehörigen Krach sorgt seit rund drei Wochen auch die Riesenbohrmaschine, mit deren Hilfe riesige Pfeiler zur Festigung des Untergrunds in den Boden getrieben wurden. Die nimmt Kupferschmidt noch relativ gelassen, denn der Lärm sei bald vorbei, sagt er – doch sein Laden bleibt verdeckt. Fakt ist: Die Volksbank hat keineswegs vor, die Werbung so schnell abzuhängen - trotz Kupferschmidts klarer Aufforderung in einem Schreiben Anfang Februar. Die Baustelle bringe unvermeidliche Einschränkungen und Beeinträchtigungen mit sich, die Sichtbehinderung durch Werbebanner sei jedoch nicht unvermeidlich, so Kupferschmidt.

Da die Werbebanner den „Durchblick“ unmöglich machen, könnten Passanten und potenzielle Kunden nicht erkennen, ob das Ladengeschäft geöffnet ist. „Wir benötigen dieses optische Erkennen aus der Distanz jedoch mehr als sonst, da wir unser Ladengeschäft durch die Baustelle in einer auch für Fußgänger engen Sackgasse betreiben müssen“, betont er in seiner Mail. Und bittet die Bank dringend, die drei Werbebanner schnellstmöglich, „innerhalb von maximal zwei Tagen“, zu entfernen.

Die beiden Tage sind längst vorbei, die Banner blieben. Dagegen erinnerte die Volksbank Kupferschmidt in ihrer Antwort daran, dass der Blumenladen seinerseits das Angebot, eigene Werbebanner aufzuhängen, abgelehnt habe. „Ja“, bestätigt Kupferschmidt, „das haben wir verweigert. Wir hängen uns ja nicht selbst zu.“ Werben wolle Blumen Walter mit dem Laden, nicht mit Bannern.

Auch das Argument, die Planen sorgten für Sicherheit an der Baustelle, findet er wenig stichhaltig: Vom Baurechtsamt der Stadt habe er erfahren, dass es keine Vorschrift gebe, die einen Sichtschutz an einer Baustelle vorschreibt. So gebe es zum Beispiel auf der Baustelle in der Uhlandstraße, wo die Stadt derzeit einen Kindergarten baut, keinen Sichtschutz. Außerdem, schreibt Kupferschmidt an die Bank, verhinderten die drei Werbebanner nicht die Sicht auf die Baustelle, sondern ausschließlich auf den Blumenladen.

Rücksichtslos nennt der Schorndorfer das Agieren der Volksbank. Und das besonders in einer Zeit, die schwer genug sei für den Einzelhandel. „Wir verkaufen ein Luxusprodukt“, erinnert er. Zuletzt sei der Umsatz im Laden infolge des Ukraine-Kriegs und der Teuerung um 60 Prozent zurückgegangen. Die Baustelle komme da noch oben drauf. Fest steht für ihn deshalb, dass er die Werbebanner keinesfalls hinnehmen wird. Notfalls will er den Rechtsweg beschreiten.

Zwei Banner der Volksbank sind entfernt

Inzwischen hat die Volksbank Stuttgart Gesprächsbereitschaft signalisiert. Wie Volksbank-Pressesprecher Robert Hägelen an diesem Freitag mitteilte, soll kommende Woche ein Vorort-Termin mit Kupferschmidt und Thomas Rösch stattfinden. Rösch ist als Bereichsleiter Facility Management für die Bauvorhaben der Volksbank zuständig. Doch Kupferschmidt hat die Geduld verloren: Gerne könne sich Rösch mit ihm in Verbindung setzen, teilt er in seiner Antwort der Volksbank mit.

Doch die Werbebannerabschirmung des Ladengeschäfts verursache schlicht und einfach erhebliche Umsatzeinbußen, besonders auch kommende Woche am Valentinstag (14. Februar), dem „umsatzstärksten Tag im ersten Quartal des Jahres“. Noch vor dem Termin mit der Volksbank wurden an der Baustelle nun Fakten geschaffen: Zwei Banner wurden kurzerhand entfernt – „allerdings nicht von uns“, wie Bernd Kupferschmidt betont.

Wie geht es jetzt weiter?

Wie es nun weitergeht? Erst mal mit einer weiteren Vollsperrung am Unteren Marktplatz. Weil die Arbeiten mit der Großbohrmaschine in den letzten Zügen liegen und das Gerät wieder weggeschafft wird, wird der Platz von Mittwoch, 15. Februar, 7 Uhr, bis Donnerstag, 16. Februar, 15 Uhr, voll gesperrt. Zusätzlich werden am Mittwoch, 15. Februar, zwischen 20.30 und 23 Uhr die Schul- und Moserstraße gesperrt, weil der Bohrer verladen wird.

Die Parkplätze am Unteren Marktplatz sind während der ganzen Zeit nicht nutzbar, die Einfahrt vom Marktplatz und der Neuen Straße auf den Unteren Marktplatz ist ebenfalls nicht möglich. Am Mittwoch wird der Bohrer zwischen 18 und 20.30 Uhr für den Transport vorbereitet und bis zum Postturm gefahren. Das Verladen findet ab 20.30 Uhr statt.

Die Bauarbeiten dauern noch lange

Der Mega-Bohrer ist dann erst mal Geschichte. Dicke Bretter müssen aber wohl noch gebohrt werden, bis sich Blumen Walter und die Volksbank wieder grün sind. Denn die Bauarbeiten dauern noch lange.