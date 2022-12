Straßen in Schorndorf gesperrt: Hier werden ab Dienstag (6.12.) Rohre verlegt

In Schorndorf kommt es in der Augustenstraße, Heinrich-Talmon-Groß-Straße und der Hohenstaufenstraße Querung Gmünder Straße von Dienstag (06.12) bis einschließlich Freitag (23.12.) zu Straßensperrungen. Grund dafür ist die Verlegung von Leerrohren.

Straßen und Gehwege in Schorndorf gesperrt

In der Augustenstraße 23 bis 27 gibt es nicht nur auf der Fahrbahn, sondern auch am Gehweg Teilsperrungen. Der Verkehrsfluss ist trotzdem gewährleistet. Die Einmündung in die Lutherstraße und Heinrich-Talmon-Groß-Straße wird frei gehalten.

Fußgänger-Ampel wird abgeschaltet

Der Zugang zu den dortigen Gebäuden wird jederzeit möglich sein. In Baubereich sechs wird es in der Heinrich-Talmon-Groß-Straße eine Vollsperrung geben. Auch die dortigen Gebäude werden zugänglich sein. In Bauabschnitt sieben wird es in der Hohenstaufenstraße Querung Gmünder Straße zu einer Abschaltung der Fußgängerampel kommen. Eine Fußgängerbedarfsampel leistet Ersatz.