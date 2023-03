Streik-Montag (27.03.) in Schorndorf: So plant das Berufsschulzentrum

Der Mega-Streik für Montag, 27. März, ist angekündigt: Busse, Bahnen und Flughäfen kommen zum Stillstand. Was das für weitreichende Auswirkungen hat, ist jetzt noch nicht abzusehen – wenn, dann nur zu erahnen. Wie müssen Familien planen? Ist der Streik eine Entschuldigung für das Nichterscheinen zum Unterricht? Muss man überhaupt in die Schule? Zumindest in diesem Punkt herrscht an Schorndorfer Schulen Einigkeit.

Das sagen Burggymnasium und Max-Planck-Gymnasium in Schorndorf

Unter anderem am Burggymnasium und am Max-Planck-Gymnasium geht man davon aus, dass der Unterricht wie vorgesehen ablaufen kann. Das Burggymnasium beispielsweise hat auf der Homepage klargestellt: Betroffen vom Warnstreik sind alle Regionalzüge, Nebenbahnen (im Rems-Murr-Kreis demzufolge die Wieslauftalbahn), S-Bahnen, Stadtbahnen sowie Busse von SSB. Ausdrücklich nicht von den Warnstreiks betroffen sind die regionalen Busunternehmen (beispielsweise Schlienz, OVR, FMO).

Auch die Schnellbusse, unter anderem X 10, X 20 und X 60, fahren planmäßig. An der Grafenbergschule des Berufsschulzentrums setzt man auf Fahrgemeinschaften. „Werkunterricht geht schlecht Online“, sagt Pressereferentin Jutta Schwarz. An der Johann-Philipp-Palm-Schule (Kaufmännische Schule) hingegen hat man sich für einen Online-Unterricht am Montag entschieden.

Das sagt das Kultusministerium

Das Kultusministerium verkündete am Freitagmittag noch: „Falls Schülerinnen und Schüler im Südwesten wegen des Warnstreiks im öffentlichen Verkehr am Montag nicht zur Schule kommen können, dürfen sie dem Präsenzunterricht fernbleiben.“ In jedem Fall müsse aber die Schule darüber informiert werden, teilte das Kultusministerium der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage mit. Grundsätzlich finde aber Unterricht statt.