Zu einer größeren Schlägerei ist es am frühen Samstagmorgen (12.09.) in Schorndorf gekommen. Mehrere Personen schlugen auf einen Mann ein, der bereits am Boden lag. Laut Polizeisprecher Robert Kreidler erlitt der Mann, ein 38-jähriger türkischer Staatsangehöriger, leichte Verletzungen.

Der Mann war offenbar zuvor schon an Auseinandersetzungen beteiligt gewesen. Gegen 4 Uhr am vergangenen Samstag war es vor einer Gaststätte in der Neuen Straße zu einem Streit gekommen, in welchen