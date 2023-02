Streit wegen Volksbank-Baustelle in Schorndorf: Die Wogen sind geglättet

Mit Krach und Verkehrsbehinderungen müssen die Anlieger am Unteren Marktplatz in Schorndorf angesichts der Volksbank-Baustelle noch länger leben, doch im Streit zwischen Blumen Walter und der Volksbank ist jetzt eine Einigung gefunden worden. „Es war einigermaßen mühsam, aber für beide Seiten erfolgreich und zufriedenstellend“, berichtet Bernd Kupferschmidt von Blumen Walter nach einem Vorort-Termin mit der Volksbank. Wie berichtet, hatten sich die Eigentümer des Blumen-Geschäfts zunächst erfolglos gegen die Werbebanner am Bauzaun gewehrt, mit denen die Volksbank für sich Reklame macht. Den kleinen Blumenladen hatten die Banner aber fast verdeckt.

Blickdicht muss die Baustelle nicht sein

Als die Volksbank die Baustahlgitter an der Baustelle aufstellte, war das keine Überraschung für die Anlieger, die bereits vor einem Jahr von der Volksbank über die Pläne informiert worden waren – wohl aber, als die Baustahlgitter dann mit blickdichten Planen zugehängt wurden. Geschäftsschädigend fand man das bei Blumen Walter, da die Passanten nicht mehr erkennen konnten, ob der Blumenladen geöffnet oder geschlossen ist. Die Volksbank hatte mit Sicherheitsmaßnahmen für die Baustelle argumentiert, die Stadt wiederum hatte Bernd Kupferschmidt und dessen Frau Doris Walter bestätigt, dass es keine Vorschrift gebe, die einen Sichtschutz an einer Baustelle erforderlich macht.

Kann die Baustellenfläche verkleinert werden?

Eine Zeit lang schienen die Fronten verhärtet, nun aber ist die Volksbank Blumen Walter entgegengekommen. Klar ist nach dem Vororttermin, dass Blumen Walter mit dem Bauzaun weiter leben muss, der größte Teil der Bannerwerbung aber wegfällt, so dass der Blumenladen trotz der Baustelle gut erkennbar ist. „Der Bauzaun kommt wieder hin, das ist in Ordnung“, sagt Bernd Kupferschmidt. Von Lars Scheel, Chef des städtischen Tourismus-und-Marketing-Eigenbetriebs, und Ordnungsamtsleiter Jörn Rieg sei ihm ebenfalls bestätigt worden, dass der Sichtschutz nicht erforderlich sei. Zudem hätten sie in Aussicht gestellt, sich für eine Verkleinerung der Baustellenfläche einsetzen zu wollen. Unstrittig ist es auch für Kupferschmidt, dass die Baustelle eingezäunt werden muss. Dass die Banner abgehängt wurden, darüber ist er jetzt einfach froh. Ein Banner, das die Sicht verhinderte und das Schaufenster beschattete, habe Thomas Rösch, der bei der Volksbank für das Bauprojekt in Schorndorf zuständig ist, sogar noch eigenhändig entfernt. Kupferschmidts zufriedenes Fazit: „Das Gespräch hat die Wogen geglättet.“

Wie viel Platz braucht der Rohbau?

Das bestätigt auch Thomas Rösch. „Ich bin froh, dass jetzt alle mit der Baustelle leben können“, sagt er. Ob die Baustellenfläche allerdings reduziert werden könne, sei eine Frage dessen, wie viel Raum das Rohbau-Unternehmen brauchen werde. Denn der Rohbau benötigt Rösch zufolge viel Platz zur Anlieferung und zum Lagern von Eisenteilen und anderen Baumaterialien. Auch wenn die blickdichten Banner nicht vorgeschrieben seien, seien sie aus Gründen der Sicherheit angebracht worden. „Sicherheit bedeutet ja nicht nur Verordnungen“, sagt Rösch. „Wir wollten verhindern, dass von außen zu sehen ist, wo was gelagert wird.“

Anfang November war der Bagger in Aktion getreten, dann war der Abbruch schnell vorbei. Inzwischen ist die Baugrube ausgehoben, am Montag übernimmt das Hochbau-Unternehmen. Voraussichtlich im August werden die Hochbauarbeiten abgeschlossen sein, dann beginnt der Innenausbau. „Wenn der Rohbauer durch ist, sind auch die größten Beeinträchtigungen für die Anlieger vorbei“, meint Thomas Rösch.

Ein Neubau mit 443 Quadratmetern

Bis Ende 2024 will die Volksbank ein Gebäude mit 443 Quadratmetern Fläche bauen. Auf 336 Quadratmetern Wohnfläche entstehen fünf Mietwohnungen, im Erdgeschoss außerdem eine 107 Quadratmeter große Gewerbefläche, in der den Wünschen der Volksbank zufolge ein Laden einziehen soll.

Drei Anfragen für den Laden

Drei Anfragen für die Ladenfläche sind laut Rösch schon eingegangen: ein türkischer und ein asiatischer Einzelhändler, die den Laden jeweils mit einem Café kombinieren wollten, und ein Büro „in Richtung Makler“. Noch sei aber nichts entschieden.