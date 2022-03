Am vergangenen Freitagabend staunten viele Haushalte nicht schlecht, als plötzlich das Licht ausging, der Fernseher nur noch ein schwarzes Bild zeigte und der Backofen nicht mehr heizte. In Schorndorf und weiteren Gemeinden im Kreis kam es zeitweise zu Stromausfällen. Unter anderem war das Oskar-Frech-Bad davon betroffen. Ungewöhnlich ist: Die Ausfälle ereigneten sich sowohl in Versorgungsgebieten des Remstalwerks als auch der Stadtwerke Schorndorf. Was war die