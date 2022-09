"Summer in the city" in Schorndorf: Indie-Rock am Donnerstagabend (01.09.)

Die Stuttgarter Band "L'Apaka spielt an diesem Donnerstag, 1. September, bei "Summer in the city" auf dem Schorndorfer Martkplatz. Nach der durch die Weintage bedingten Pause findet die Veranstaltung zum vorletzten Mal in diesem Jahr statt. Von 18 bis 22 Uhr verwandelt sich der Marktplatz in eine "After-Work-Oase", wie es in der Pressemitteilung der Stadt Schorndorf heißt.

Die Band „L’Apaka“ spielt Indie-Rock. Außerdem präsentiert sich das Studio "fitforless" unter dem Motto „Summer of Champs“.