Auf den ersten Blick ist in den Schorndorfer Supermärkten auch in diesen Tagen alles beim Alten. Zu den Stoßzeiten sind die Parkplätze zwar gut gefüllt, aber nicht randvoll. Lange Warteschlangen bilden sich noch keine, auch wenn die Betreiber seit kurzem auf verschärfte Zugangskontrollen achten müssen. Grund dafür ist die kürzlich beschlossene Bundesnotbremse. Diese sieht eine begrenzte Anzahl an Kunden auf den Verkaufsflächen vor, um immer einen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den