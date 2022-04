Angesichts des Ukraine-Kriegs engagieren sich viele Leute mit Sach- oder Geldspenden für Flüchtlings- und Hilfsorganisationen. Kathrin Buhl-Bereket, Inhaberin der Keramikmalwerkstatt „Zink und Zauber“ in Haubersbronn, hat genau für diesen Zweck eine Charity-Töpferbox entworfen. Ein Teil des Erlöses kommt dabei den Opfern des Krieges zugute. Auf der anderen Seite will Kathrin Buhl-Bereket mit dem Inhalt der Box Kindern und Erwachsenen etwas Hoffnung in dieser schweren Zeit