Er würde sich so gerne mal wieder um so etwas Sinnvolles wie Feldwege kümmern, hat CDU-Stadtrat Thoma Schaal am Ende der anstrengenden und emotionalen Debatte um den Beitritt der Stadt zum Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ und um die Resolution „Der Schorndorfer Gemeinderat steht für Menschlichkeit, Toleranz und Gewaltfreiheit“ seufzend festgestellt. Nun: Bei den Feldwegen ist der Technische Ausschuss zwar noch nicht angekommen, aber immerhin schon mal beim Straßensanierungsprogramm 2020. Aber