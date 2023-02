Teenie im Schneckenhaus: Ist das noch Pubertät oder schon eine Depression?

Tür zu. Rollladen runter. Eltern raus. Bass an. Das Leben als Teenager birgt auch tiefe Tiefen. Das gehört dazu – und ist ganz normal, erklärt Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Jannika Kriso. Schließlich gehöre es zur altersentsprechenden Entwicklungsaufgabe, sich als unabhängig von den Eltern zu begreifen, eigene Ziele und Motive fürs Leben zu entwickeln.

Währenddessen bauen sich die neuronalen Verschaltungen im Gehirn um. „Damit gehen auch Stimmungsschwankungen einher“, erklärt die Therapeutin. Der berühmte Frontalkortex ist in jenen Jahren eine Langzeitbaustelle. Impulskontrolle, logisches Denken, die eigene Steuerungsfähigkeit werden in dieser Zeit entwickelt. Und so tendierten die Jugendlichen in diesen Zeiten zu Extremen. Grüne Haare, zerrissene Jeans, erste Gehversuche in Sachen Alkohol, Verliebtheit, aber eben auch melancholische Stimmungen. Mittelmaß gibt es kaum.

Oft vergehen viele Monate bis zu einem Kontakt mit einem Therapeuten

Manchmal aber ist's für Eltern schwer, zu unterscheiden, ob es sich um eine melancholische Stimmung im Rahmen des Normalen oder um eine jugendliche Depression handelt. Tatsächlich sei das nicht immer allzu leicht festzustellen, weiß Kriso. „Die Depression bei Kindern und Jugendlichen springt einen nicht so an.“ Drum vergehen oft mehrere Monate bis Jahre, bevor überhaupt ein Kontakt zu einer Therapeutin oder einem Therapeuten aufgenommen wird. Anschließend folgten oft noch Wartezeiten für einen Therapieplatz bis zu sechs Monate.

Klar ist aber auch: In Akutfällen gibt es auch schnelle Hilfe. Die Klinik Weinsberg ist für Kinder und Jugendliche zuständig. Hier können junge Patienten auch kurzfristig stationär aufgenommen werden. Das reicht dann aber selten. In solchen Fälle ist eine anschließende Weiterbetreuung dringend nötig. Aber auch ohne Akutkrise brauchen Jugendliche oft Hilfe.

Alle Lebensbereiche des Jugendlichen betrachten

Woran man nun erkennt, dass der Teenie daheim alleine nicht mehr aus dem düsteren Tunnel herausfindet? Jannika Kriso rät Eltern zu einem prüfenden Blick auf die verschiedenen Lebensbereiche des Kindes. Klappt der Schulbesuch noch? Interessiert sich das Kind noch für seine Hobbys? Trifft es noch Freunde? Gibt es noch ein Außen? Nimmt es noch an den gemeinsamen Mahlzeiten teil? Natürlich sei Abgrenzung in diesem Alter normal. „Ein Teenie muss nicht bei jedem Sonntagscafé mit am Tisch sitzen.“ Wenn sich ein Kind aber völlig zurückziehe und es keinerlei Kontaktmöglichkeit mehr gebe, lohne es sich doch, genauer hinzuschauen.

Ihr Rat: Grundsätzlich den Kontakt zum pubertierenden Kind halten. Häufig höre sie in der Praxis, dass die Jugendlichen es sich eben doch wünschten, dass die Eltern sich vielleicht mehr interessierten, sie mehr Zeit miteinander verbringen könnten. Dies, obwohl sie selbst womöglich stachelig wie ein Kaktus im eigenen Zimmer sitzen.

„Es ist dann wichtig, dass man etwa Gemeinsames findet, das beiden Spaß macht: mal gemeinsam in der Stadt bummeln, sonntags zusammen Frühstücken gehen, was eben auch zum eigenen Geldbeutel passt.“ Bei solchen Gelegenheiten ist es leichter, an sein Kind heranzukommen, mal danach fragen zu können, was das Kind wirklich bewegt, was es da eigentlich immer am Handy macht. So komme man erheblich leichter ins Gespräch. „Von alleine erzählen sie nicht mehr so viel."

Und: Etliche Jugendliche, die bei ihr in Behandlung sind, wünschten sich auch Grenzen, die ihre Eltern formuliert haben: dass sie beispielsweise abends um 22 Uhr daheim sein sollten. „Das zeugt eben auch von Interesse.“ Abgesehen davon seien viele Jugendliche in dieser Zeit schon mit sich selbst überfordert, da sei es wohltuend, wenn die Eltern an mancher Stelle noch Entscheidungen abnähmen.

Solche Grenzen könnten dann natürlich nicht mehr mit der „Wenn-dann-Keule“ durchgesetzt werden. „Hier geht es um Beziehung. Dann kommen die Jugendlichen geradezu freiwillig heim, weil sie wissen, dass die Eltern sonst womöglich nicht schlafen können.“

Depression: Wenn mehrere Faktoren zusammenkommen

Kommt dann wirklich heraus, dass das Kind unter dem aktuellen Gemütszustand leidet, sei der Gang zum Therapeuten durchaus sinnvoll. „Allerdings müssen die Jugendlichen auch eine Bereitschaft haben, mit der Beraterin zu sprechen und etwas zu verändern.“ Das sei häufig bei Jugendlichen mit einer echten Depression, mit selbstverletzendem Verhalten oder suizidalen Äußerungen durchaus der Fall. In der Verhaltenstherapie können sie dann erkennen, woher das Problem kommt. „Meist ist es ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren.“

Dann können neue Tagesstrukturen geschaffen werden, regelmäßiger Sport kann helfen. Dazu müssen sogenannte Denkfehler bearbeitet werden. „Ich schaff' das alles nicht“, „Warum sollte jemand mit mir befreundet sein wollen“ – solche Glaubenssätze geht Kriso in der Therapie konkret an. Beispielsweise mit dem Auftrag, sich mit einer sympathischen Person im Umfeld zu verabreden.

Wenn das dann erwartungsgemäß gelingt, kann Stück für Stück ein eigenes Umdenken stattfinden. Hat ein Jugendlicher Suizidgedanken, sucht sie gemeinsam mit ihm nach Dingen, für die es sich lohnt, am Leben zu bleiben. Oftmals braucht's auch die Familie im Boot. „Wir alle leben in Systemen und die Jugendlichen können die nicht alleine verändern.“

Gehirn baut sich noch bis 25. Lebensjahr um

Natürlich gebe es auch Fälle, bei denen es ohne Medikamente zunächst nicht vorwärtsgeht. Da sich das Gehirn bis zum 25. Lebensjahr aber noch im Umbau befindet, sei man bei Jugendlichen zunächst zurückhaltend.

In jedem Fall rät sie dazu, es immer ernst zu nehmen, wenn Jugendliche von depressiven oder suizidalen Gedanken sprechen. Üblicherweise seien solche eher schambehaftet. Deshalb würden Jugendliche solche Themen äußerst selten nutzen, um Aufmerksamkeit zu ergattern.