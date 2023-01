Teurer Sprit – mehr Tankdiebstähle?: Das sagen Schorndorfer Tankstellenbesitzer

Im vergangenen Jahr sammelten sich solche und ähnliche Schlagzeilen in Deutschland an: „Mann wird bei Tankdiebstahl erwischt und rast der Polizei davon“; „Mit geklauten Nummernschildern zum Tankdiebstahl“; „Mehr Spritdiebstahl und Tankbetrug seit Ukraine-Krieg“. In Schorndorf und Umgebung blieb es mit solchen Meldungen vergleichsweise ruhig. Trügt der Schein? Was sagen die Tankstellen-Betreiber und was sagt die Polizei? Wir haben uns umgehört.

Derzeit ist zu beobachten, dass die Preise an den Tankstellen wieder deutlich gestiegen sind. Selbst der ADAC hält die aktuell verlangten Preise für Diesel und E10 für zu hoch (Stand 25. Januar). Damit nimmt der seit etwa Mitte Dezember laufende tendenzielle Anstieg wieder Fahrt auf: In den letzten sechs Wochenvergleichen sind die Preise fünfmal gestiegen und nur einmal gefallen. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags kostete Super E10 1,779 Euro pro Liter. Das waren 4,2 Cent mehr als vor einer Woche. Diesel verteuerte sich um 2,9 Cent auf 1,858 Euro pro Liter. Noch vor einem Monat seien sie bei ähnlichen Ölpreisen deutlich niedriger gewesen.

Noch keine präzisen Zahlen aus dem vergangenen Jahr

Ruft das womöglich (wieder) Tankdiebe auf den Plan? Genaue Zahlen für das vergangene Jahr kann der Polizeipressesprecher des für den Rems-Murr-Kreis zuständigen Präsidiums Aalen, Robert Kauer, nicht nennen. Aber der Trend sei „weniger als 20 Tankdiebstähle“. Etwas präziser sind die Zahlen für die Jahre 2020 und 2021. „Im Jahr 2020 waren es 30 Fälle von Spritdiebstahl in Schorndorf, in 2021 deutlich weniger: sieben Fälle“, so Kauer. Also: „Nichts Auffälliges.“ Man könne keinesfalls feststellen, dass mit einer Preissteigerung der Spritpreise auch die Superbenzin- und Dieseldiebstähle zunehmen würden.

Und wie sind die Beobachtungen von Tankstellenbetreibern in Schorndorf? Viele der von uns Angefragten möchten nichts zu diesem Thema sagen. Von Unternehmen wie Jet heißt es: „Generell haben die Themen Sicherheit und Kriminalitätsprävention für Jet höchste Priorität. Das betrifft sowohl die Sicherheitsvorkehrungen an den Tankstellen als auch die regelmäßigen Schulungen der selbstständigen Jet-Tankstellenpartner und ihrer Teams. Bei der Berichterstattung über Kriminalität an Tankstellen sieht Jet jedoch die Gefahr, dass potenzielle Täter hinsichtlich der Sicherheitsvorkehrungen schlauer gemacht und erst zu Taten animiert werden könnten“, so ein Unternehmens-Pressesprecher. Auch eine Sprecherin von Aral äußert sich eher zurückhaltend: „Wir können an Aral-Tankstellen derzeit keine vermehrten betrügerischen Handlungen feststellen.“

Die Antwort von Total Energies Marketing Deutschland GmbH, die ebenfalls in Schorndorf vertreten sind, lautet: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir auf Ihre Frage nicht weiter eingehen können, da es sich hier um vertrauliche Informationen handelt.“

Gibt es Alternativen zur Videoüberwachung?

An den meisten Tankstellen gibt es eine Videoüberwachung – aber die nützt wenig, wenn die Diebe mit verdreckten oder geklauten Nummernschildern vorfahren und die Justiz Verfahren oft wegen Geringfügigkeit einstellt. Auch aus diesem Grund scheuen viele Pächter die Kosten für die teure Technik.

Gibt es eine Alternative zur Überwachung? Was denkbar wäre, wären Schranken wie in Parkhäusern oder Tankautomaten, die nur auf Kreditkarte Benzin abgeben. Diese Lösung hätte allerdings für die Pächter einen entscheidenden Nachteil: Kein Mensch kommt dann mehr zum Einkaufen in den Shop, wo inzwischen mit Spirituosen, Zeitschriften und Krimskrams fast ebenso viel zu verdienen ist wie am Sprit.