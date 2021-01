Immer größer, immer weiter, immer mehr – das war einmal. Für viele Menschen liegt das Glück in der Beschränkung. Das gilt auch beim Wohnen. Im Mai vergangenen Jahres hat der Gemeinderat am Lindenweg den Weg frei gemacht für die Erprobung neuer Wohnformen, der sogenannten Tiny Houses. Die ausgeschriebenen Parzellen eignen sich für Mini-Häuser mit maximal 35 Quadratmetern, die eine Etage und eine Galerie darüber haben dürfen. Eine Herausforderung ist das Leben in einem derart winzigen