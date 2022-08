Tipps vom Profi in Schorndorf: Energiesparen zu Hause - wie geht das?

Die Energiekrise beschäftigt die Europa- und die Bundespolitik, Kommunen bereiten sich auf einen harten Winter vor. Aber auch viele Privathaushalte sorgen vor und suchen nach Wegen aus der Abhängigkeit von Gas und Öl. Was Verbraucher tun können, um sich von den schwankenden Energiepreisen unabhängiger zu machen, darüber haben nun auch Stadt, Stadtwerke und die Energieagentur Rems-Murr bei einer gemeinsamen Veranstaltung im Rathaus informiert. Dabei reichten die vorgeschlagenen Maßnahmen von einfachen Verhaltensänderungen bis zu kostspieligen Investitionen in Dämmung und Heizung.

Wo kann ich ansetzen?

Lohnen wird sich das Umsteuern allemal – auch unabhängig davon, ob Putin den Gashahn zudreht oder nicht. Denn Fakt ist laut Michael Schaaf von der Energieagentur, dass der Klimawandel da ist und nicht mehr verschwinden wird. Die Energiepreise hätten sich zuletzt fast verdoppelt. Doch wo setzt man an? Drei Hebel gibt es laut Michael Schaaf: Verbraucher können Energie sparen, die Effizienz der Energie erhöhen und erneuerbare Energien einsetzen. Wobei Schaaf beim Kauf einer neuen Heizung von einem Amortisationszeitraum von 15 Jahren ausgeht.

Fensterdichtungen prüfen, Möbel weg von der Heizung

Billiger als ein neues Heizsystem und schneller umzusetzen können schon kleine Änderungen von Gewohnheiten sein. Als erste Maßnahme empfahl Michael Schaaf die Verbräuche im Haus zu erfassen, um einen Überblick zu bekommen. Zweites probates Mittel: die Fensterdichtungen prüfen und erneuern. „Dazu braucht es keinen Handwerker“, vesicherte Schaaf. Manchmal genüge es aber auch schon, die Dichtungen sauber zu machen. Rollladenkästen können auch nachträglich mit fertigen Dämmschalen gedämmt werden, Heizkörper sollten entlüftet werden. Und eigentlich selbstverständlich: Möbel haben vor Heizkörpern nichts verloren, wenn die warme Luft zirkulieren soll. Zudem sollten Türen zu unbeheizten Räumen mit Dichtungen versehen und Heizleitungen gedämmt werden. Hausbesitzern, die nicht gleich das ganze Haus dämmen wollen, legte Schaaf eine partielle Dämmung von Kellerdecke oder Dach ans Herz. Auch die Dämmung von älteren Heizkörpernischen kann sinnvoll sein, um Energie zu sparen. Und: Nicht jede Wäsche muss in der Waschmaschine heiß gewaschen werden, häufig reicht Schaaf zufolge eine energiesparende Waschtemperatur von 30 Grad.

Eine große Investition ist angesagt, wenn die Heizung auf erneuerbare Energien umgestellt werden soll. „Überlegen Sie schon jetzt, was Sie tun, wenn Ihre Heizung ausfällt“, riet Schaaf. Eine neue Heizung sollte entweder eine Pelletheizung oder eine Wärmepumpe sein, wobei für die Wärmepumpe Vollwärmeschutz, eine Fußbodenheizung und eine niedrige Vorlauftemperatur Voraussetzungen seien. Beide Heizungen könnten mit Solarthermie oder Photovoltaik ergänzt werden.

Eigenen Strom aus einer Photovoltaikanlage können übrigens nicht nur Hausbesitzer produzieren. Die Stadtwerke bieten seit März 2022 kleine Balkon-Kraftwerke an, das sind Photovoltaikmodule, die an Balkonen oder Garagen angebracht werden. Nach Angaben der Stadtwerke werden bei optimaler Ausrichtung bis zu 600 kWh im Jahr produziert. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Verbrauch eines Vier-Personen-Haushalts liegt bei rund 4000 kWh. Mit dem Balkonmodul kann also rund ein Sechstel eingespart werden. Und je schneller die Stromkosten steigen, desto schneller rechnet sich die Anlage. Der Strom aus dem Balkonmodul wird ins Stromnetz eingespeist.

Ist Strom vom Balkon eine Alternative?

Allerdings war laut Daniel Beutel, kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke, bereits im März der erste Lagerbestand verkauft, seitdem führen die Stadtwerke eine Warteliste. Die Wartezeit beträgt aktuell vier Monate. Der Preis lag zunächst bei 690 Euro, aufgrund steigender Materialkosten könnte er bis zum endgültigen Lieferdatum allerdings abweichen. „Sobald neue Ware ins Lager kommt, kontaktieren wir die Interessenten auf der Liste nach Eingangsdatum“, verspricht Beutel. Die Installation der Module übernehmen die Stadtwerke nicht. Die neuen Klein-Kraftwerk-Besitzer holen die Sets mit zwei 300-Kilowatt-Modulen, Wechselrichter und Anschlusskabel ab und bauen die Anlage auch selbst auf. Der Anschluss funktioniert über einen Wielandstecker, den ein Elektriker montieren muss.

Kostenlose Beratung

Die Energieagentur Rems-Murr bietet Bürgern und Bürgerinnen eine kostenlose Erstberatung an. Um Anmeldung unter0 71 51/97 51 73-0 wird gebeten. Termine sind an jedem ersten Donnerstag im Monat von 14.20 bis 18 Uhr im Rathaus in der Kernstadt (Marktplatz 1), am letzten Donnerstag im Monat in Verwaltungsstellen in den Teilorten. Die nächsten Termine in den Teilorten sind am 25. August in Buhlbronn, am 29. September in Weiler, am 27. Oktober in Oberberken und am 24. November in Schornbach.