„Ich habe eigentlich schon gewonnen“ – das ist von Tobias Schwenk derzeit immer dann zu hören, wenn er auf seine OB-Kandidatur angesprochen wird. Eine verwegene Aussage – doch für ihn ist tatsächlich was dran: Denn allein die Tatsache, dass er einige seiner Freunde mit der Kandidatur schon motiviert hat, das erste Mal in ihrem Leben an einer demokratischen Wahl teilnehmen zu wollen, das ist für den 32-Jährigen schon ein Gewinn. Noch zur Bundestagswahl hat Schwenk aus eben dieser Gruppe zu