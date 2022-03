Außergewöhnlich – so war das Jahr 2021 in der Stadtbücherei, schon allein wegen der sich ständig ändernden Corona-Regeln. Und doch sieht Büchereileiterin Marianne Seidel im Jahresrückblick auch positive Veränderungen: Dazu gehören neue Angebote für Schulklassen, ein von den Mitarbeiterinnen selbst gebauter „Tonie-Baum“ und das neue Film-Streaming unter www.filmfriend.de. Die Planungen für diese Angebote nahmen ihren Anfang während des ersten Quartals, in dem die Stadtbücherei für Ihre Kunden