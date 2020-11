Kultur im Lockdown, das bedeutet auch für Joe Saling erst mal wieder: Als freiberuflicher Tontechniker ist er arbeitslos und Tausende Euro Umsatzeinbruch sind ihm gewiss. Seit über 30 Jahren sieht man ihn bei mehr als 100 Veranstaltungen im Jahr normalerweise im ganzen Remstal am Mischpult; im Schorndorfer Jazzclub, bei Schulkonzerten in der Künkelinhalle, im Bürgerhaus Kernen, viele Jahre auch in der Manufaktur. Als im März schon einmal die Lichter für den Kulturbetrieb ausgingen, hatte er