„Transformation konkret“: Burg-Gymnasium widmet sich als „UNESCO“-Projektschule diesem Thema

„Nach den zwei Jahren der Pandemie freuen wir uns jetzt alle, dass wir diese Schulgemeinschaft wieder haben und auch das Schulfest am Freitag feiern können“, sagt der Schulleiter des Schorndorfer Burg-Gymnasiums (BG), Marcus Vornhusen. An zwei Projekttagen hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich aus 45 Workshops das Passende für sich herauszusuchen. Als „UNESCO“-Projektschule hat man sich dem vorgegebenen Thema der deutschen „UNESCO“-Kommission „Transformation konkret“ gewidmet.

Bereich der 17 Nachhaltigkeitsziele

Die Vorbereitungen für Schulfest und Projekttage haben einige Zeit in Anspruch genommen. Die „UNESCO“-Arbeitsgruppe hatte sich zu Beginn des Schuljahres überlegt, wie man das vorgegebene Thema angehen könnte. „Und wir haben uns im Zuge dessen mit den Bereichen der 17 Nachhaltigkeitsziele befasst“, erläutert der „UNESCO“-Koordinator am BG, Michael Oelschlegel. Man nehme also gemeinsam in den Blick, wie Transformation im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung an und mit der Schule konkret gelingen kann. Eltern, Lehrer sowie Schüler haben ihre Ideen eingebracht und die Workshops zusammengestellt. „Außerdem haben wir Externe angefragt“, fügt Oelschlegel hinzu. So erhielt man Unterstützung durch einige Organisationen wie beispielsweise die Palmstiftung, die Manufaktur, den Weltladen, die Stadtverwaltung Schorndorf, den Kneipp-Verein, die Klimaentscheidgruppe und durch den Inklusionsbeauftragten der Stadt, Kai Käfer. „Wir sind froh, dass wir das alle gemeinsam so anpacken konnten, denn nur durch diese Zusammenarbeit können wir auch solch ein Spektrum an Workshops anbieten“, sagt der Rektor.

Im Workshop „Kneipp-Challenge“ taucht man im wahrsten Sinne des Wortes in eine naturnahe und ganzheitliche Lebensweise ein, die von Sebastian Kneipp vor rund 150 Jahren entwickelt wurde, nach wie vor aber aktuell ist. Neben dem Element Wasser spielen auch ausgewogene Ernährung, ausreichende Bewegung, Heilkräuter und ein harmonischer Lebensrhythmus eine wichtige Rolle. Diese fünf Säulen Kneipps lernen die Schüler in Theorie und Praxis kennen.

„Trickfilm“ und „Leben auf der Straße“

Zu den Workshops, die bei der Anmeldung am meisten unter den Schülern gefragt waren, zählen beispielsweise „Trickfilm“ (es wurden eigene Stop-Motion-Filme gedreht), Selbstverteidigung und Selbstbehauptung und „Leben auf der Straße – ein Tag ohne Geld“. In diesem Workshop wurde das Leben in Armut beleuchtet und auch mit Betroffenen gesprochen.

Im Workshop „aula“, den Michael Oelschlegel persönlich interessant findet, gehe es darum, bei der Gestaltung des Schullebens mitzuwirken: „Dies ist ein Konzept zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Fragen, die unser Miteinander in der Schule betreffen. Das Konzept basiert auf digitalen Abstimmungsmöglichkeiten und bietet so die Möglichkeit für echte Teilhabe an demokratischen Prozessen im System Schule.“ Oelschlegel weiter: „Wir werden uns dieses Konzept während der Projekttage genauer anschauen. Im nächsten Schuljahr soll es aus diesem Impuls heraus eine Arbeitsgruppe geben, die von einer Kollegin betreut wird und die dieses Konzept mit Schülerinnen und Schülern weiter verfolgen soll.“ Rektor Marcus Vornhusen ist sich sicher: „Wir haben für jedes Interessengebiet etwas anbieten können.“

Mitmachaktionen und Ausstellungen

Und all das, was entstanden ist, „und was man vorführen kann“ (Vornhusen), können die Schülerinnen und Schüler am Freitag präsentieren: Die Ergebnisse der Projekttage werden beim Schulfest des Burg-Gymnasiums am Freitag, 22. Juli, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr gezeigt. Der Elternbeirat und die Schülerinnen und Schüler haben dieses Fest gemeinsam mit externen und internen Workshopleitern vorbereitet. Für das leibliche Wohl an diesem Nachmittag ist gesorgt. Neben verschiedenen Mitmachaktionen, Ausstellungen, Präsentationen, einem Blaulichttag des Schulsanitätsdienstes wird es auch ein Bühnenprogramm geben. Zudem wird die extra gegründete BG-Schüler-Band für beste musikalische Stimmung sorgen.