Endlich wieder Kino! Seit dem 8. Juli haben die Lichtspieltheater von Heinz Lochmann wieder geöffnet. Nach einer monatelangen Schließung konnten sich Filmliebhaber auf eine Vielzahl neuer Filme freuen, darunter „Dune“, „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ und „After love“, die allesamt beim Publikum sehr gut ankamen.

Doch die Wiedereröffnung fiel teilweise in die Urlaubszeit. Eigentlich kein günstiger Zeitpunkt für einen Start. Heinz Lochmann erklärt dazu: „Normalerweise ist