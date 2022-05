Trendsportart Padel: SG Schorndorf will zwei Courts im Sportpark Rems anlegen

Der Sportpark Rems, vor zehn Jahren am Stadion angelegt, kommt bei Jung und Alt, bei Profi- und Gelegenheitssportlern gut an. Jetzt will die SG Schorndorf, die dort auch das Ulrich-Schatz-Sportzentrum und die AOK-Arena betreibt, einen weiteren Anziehungspunkt schaffen: Auf dem Streetballplatz, wo sich in den Abendstunden immer wieder auch Jugendliche unterm Basketballkorb treffen, soll eine Padel-Anlage entstehen. Padel, eine Mischung aus Squash und Tennis, ist gerade ausgesprochen angesagt, das versicherten Benjamin Wahl, geschäftsführender Vorstand, und SG-Vorsitzender Dr. Matthias Römer im Verwaltungs- und Sozialausschuss und machten den Stadträten die Sache auch mit folgender Ankündigung schmackhaft: Die Anlage wird von der SG mit Zuschüssen des Württembergischen Landessportbunds (WLSB) finanziert. Auf die Stadt Schorndorf kommen keinerlei Kosten zu.

Padel: Outdoor-Sport fürs ganze Jahr

Doch viel Überredungskunst brauchte es vor der Entscheidung sowieso nicht: Bis auf AfD-Rat Ulrich Bußler und Grünen-Rätin Dr. Simone Höfer, die den Jugendtreffpunkt nicht für ein kostenpflichtiges Angebot opfern wollte, zeigte sich die große Mehrheit angetan von der neuen Geschäftsidee der SG. Nicht zuletzt, weil der Bewegungsdrang nach den Lockdowns in der Corona-Pandemie groß ist – und Outdoor-Sportarten gerade sehr im Trend liegen. Der Vorteil an Padel ist außerdem: Es kann sommers wie winters im Doppel draußen gespielt werden und ist einfach zu erlernen.

Nach der Entscheidung der Mitgliederversammlung, die schon im Jahr 2021 das Okay für eine Investitionssumme von 180 000 Euro netto gegeben hat, plant die SG den Bau von zwei Padel-Courts auf der Fläche des Streetballplatzes, der für diesen Zweck von der Stadt gepachtet und überbaut werden soll. Fällig wird – über die kommenden 15 Jahre – außerdem der auf der Fläche bestehende außerordentliche Aufwand aus der Abschreibung in Höhe von insgesamt 37 526,96 Euro. Die benachbarte Multifunktionsbox mit zwei Basketballkörben und Bande bleibt auf Wunsch der Jugendinitiative Schorndorf von dem Vorhaben unberührt – sprich: Basket- und Streetball kann im Sportpark Rems auch weiterhin gespielt werden.

Nutzungsgebühr pro Stunde und Court zwischen 24 und 32 Euro

Und obwohl für den Platz auch noch gut 400 Euro Pacht im Jahr fällig sind, die SG ist überzeugt, die Padel-Anlage wirtschaftlich betreiben zu können. In Pleidelsheim, dieses Beispiel führte SG-Geschäftsführer Benjamin Wahl in der Sitzung an, hat der dortige Tennisverein durch sein Padel-Angebot 100 neue Mitglieder gewonnen. Außerdem rechnet die SG durch das Angebot, das wohl das erste seiner Art im Remstal sein wird, mit Einnahmen – bei einer Nutzungsgebühr von 24 bis 32 Euro pro Stunde und Court.

Lösung für das Scherben- und Müllproblem im Sportpark?

Einen positiven Nebeneffekt hat die Padel-Anlage auch aus Sicht der Stadt Schorndorf: Wie die AOK-Arena sollen auch die beiden Courts kameraüberwacht werden. Dadurch wird die Fläche, die etwas versteckt im hinteren Bereich des Sportparks liegt, kontrolliert werden. Damit könnte, das gab Isabelle Kübler als zuständige Fachbereichsleiterin Schulen und Vereine zu bedenken, der Platz als Treffpunkt für Jugendliche, die sich dort bisher zum Feiern verabredet haben, unattraktiver werden. Das Scherben- und Müllproblem, das den Fußballern sonntagmorgens im Sportpark oft zu schaffen macht, wäre damit womöglich gelöst.

Dass mit der Padel-Anlage Jugendlichen ein kostenfreier Treffpunkt genommen und stattdessen ein kostenpflichtiges Angebot geschaffen wird, das sieht Grünen-Rätin Dr. Simone Höfer kritisch: Wo, fragte sie in der Sitzung, liege das Problem, wenn Jugendliche sich abends treffen? Auch SPD-Rätin Heidi Rapp, die im Projekt – als erste Padel-Anlage im Remstal – durchaus ein Alleinstellungsmerkmal für Schorndorf sieht, fragte: „Wo bieten wir Flächen an, wo Jugendliche sich gut aufhalten können?“

Ansonsten aber herrschte großes Einverständnis im Gremium: FDP/FW-Rat Gerhard Nickel stellte sogar infrage, ob die SG tatsächlich den rund 37 000 Euro hohen, außerordentlichen Aufwand von der Stadt übernehmen soll. Stattdessen sprach er sich dafür aus, auf den Betrag als Freiwilligkeitsleistung zu verzichten. Bei diesem Abstimmungspunkt enthielten sich außer Nickel die CDU-Rätin Silvia Wolz, die Grünen-Räte Ulrich Kost und Simone Höfer.

Stimmt auch der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 19. Mai, dem Vorhaben zu, wird die SG in die konkrete Planung gehen. Der Zeitpunkt des Baubeginns, sagt SG-Geschäftsführer Wahl, werde letztendlich aber auch von der aktuellen Kostenentwicklung abhängen.