Tribute-Abend für Eric Clapton und Van Morrison in der Manufaktur Schorndorf

Ein begnadeter Interpret ist der eine, ein ganz eigenes musikalisches Universum erschaffen hat der andere. Beide sind sie vor drei Jahren 75 geworden und in der Manufaktur sollte das auch gebührend gefeiert werden. Doch dann kam die Corona-Pandemie und Rolf Schmidts Pläne für einen Tribute-Abend mit Songs von Eric Clapton und Van Morrison in Schorndorf waren Makulatur.

Es soll ums Werk gehen - nicht um manch kontroverse Äußerungen

Das soll nun am 25. Februar nachgeholt werden. Auch wenn Organisator Rolf Schmidt ausdrücklich betont, dass damit nicht die corona- und impfskeptischen Äußerungen der beiden Künstler gewürdigt werden sollen. „Es geht uns um das musikalische Werk“, stellt er klar – und das gibt bei Clapton wie Morrison zweifellos genug exzellentes Material her, um einen ganzen Abend mit ihren Liedern zu füllen.

Nun ist es nicht das erste Mal, dass Rolf Schmidt einen solchen Abend organisiert – die Premiere fand im Jahre 2016 anlässlich des 75. Geburtstags von Bob Dylan statt. Mit einer Mischung aus Musik, Lesung und Textinterpretationen wurde dem Literaturnobelpreisträger damals gehuldigt. Und das kam so gut an, dass es in den darauffolgenden Jahren weitere solcher Abende gab: für die Beatles, die Rolling Stones und zuletzt 2019 zum 50-jährigen Jubiläum des legendenumwobenen „Woodstock“-Festivals. „Die Veranstaltungen waren ein Riesenerfolg und alle ausverkauft, das war sensationell.“

Regionale Künstler auf großer Bühne interpretieren bedeutende Musiker

Die Abende sollten aber nicht nur eine Hommage sein, sondern Musiker aus der Region auf die große Bühne der Manufaktur bringen, die mit diesen Künstlern aufgewachsen sind und deren Lieder neu interpretieren. „Die Manufaktur hat ja immer tolle Musiker da, aber für regionale Bands ist relativ wenig Platz“, sagt Schmidt. Bei den Tribute-Abenden sollten sie nun die Chance bekommen. Old Johnny's Crew, Cliffhouse oder Rio Grande Mud traten hier zum ersten Mal vor einem großen Publikum auf. Mit den Einnahmen wurden zudem gemeinnützige Zwecke unterstützt, insgesamt 10.000 Euro flossen an die Erlacher Höhe, den Kinderschutzbund oder die Tafel.

Eric „Slowhand“ Clapton: Ein genialer Interpret

Nun also ein Tribute-Abend für zwei weitere große Musiker. Da ist zunächst Eric „Slowhand“ Clapton: Weltstar und Musiker mit unverkennbarer Signatur. „Einer der Top-5-Gitarristen“ für Rolf Schmidt. Ein Künstler aber auch, der zwar seit gut 60 Jahren auf der Bühne steht - der mit den Yardbirds, Derek and the Dominos und Cream, aber nicht zuletzt auch als Solokünstler Musikgeschichte geschrieben hat. Der nach seinem Drogenentzug das Crossroads-Festival auf die Beine gestellt hat und mit vielen großen Musikern auf der Bühne stand. Der aber trotz dieser langen Zeit eine erstaunlich überschaubare Anzahl an Eigenkompositionen aufzuweisen hat. „Dafür hat er viele Songs auf ein anderes Level gehoben, wenn er sie spielte“, findet Schmidt. Und mit seinem MTV-Unplugged-Auftritt von 1992 darf er eines der erfolgreichsten und beliebtesten Alben aller Zeiten zu seiner Diskografie zählen. Bis heute wurde es 26 Millionen Mal verkauft, Clapton erhielt dafür außerdem sechs Grammys.

Songwriter Van Morrison: Ein eigenes musikalisches Universum

Ganz anders hingegen Van Morrison. Auch er steht schon seit 60 Jahren auf der Bühne, hatte in den Sechzigern erste Hits mit der Band „Them“. Doch keines seiner insgesamt 38 Studioalben war auch nur annähernd so erfolgreich. Dafür zählt er zu den produktivsten und fleißigsten Musikern. Wer sich mit ihm beschäftigen will, sollte etwas Zeit mitbringen. Hat der Ire doch seit seinem Solo-Debütalbum „Blowin' your Mind“ (1967) und dem Klassiker „Astral Weeks“ (1968) kontinuierlich sein eigenes, bisweilen rätselhaft-mystisches Universum zwischen Folk, Jazz sowie Rhythm and Blues geschaffen. Und im Gegensatz zu Clapton sind es auch nicht einzelne Hits, sondern Alben, die einem bei dem Songwriter in den Sinn kommen. „Musikalisch ist das Weltklasse“, findet Rolf Schmidt, der den immer noch vitalen Musiker kürzlich live gesehen und sich in der Vorbereitung noch mal durch die gesamte Diskografie gehört hat.

Und der sich jetzt auf einen musikalischen Abend freut, an dem Musiker aus der Region Stücke der beiden großen Künstler spielen. „Die Bands sind seit Monaten dran, suchen Songs und Arrangements heraus – und versuchen, sie auf ihre Art zu interpretieren. Die machen das richtig gut, obwohl sie keine Profimusiker sind.“ Mit den Jahren sei da eine Community entstanden, die Freude an der Neuinterpretation hat.

Besonders dankbar ist Organisator Schmidt dafür, dass die Manufaktur diesen Tribute-Abend erneut unterstützt, mitorganisiert und auf Einnahmen verzichtet (der Eintritt kostet zwischen 25 und 35 Euro). Die sollen diesmal übrigens den regionalen Künstlern zugutekommen, die in der Pandemie-Zeit zuletzt kaum Möglichkeiten für Auftritte hatten.

Das ist bei dem Tribute-Abend in der Manufaktur geboten

Den Anfang bei dem Tribute-Abend am Samstag, 25. Februar, (Einlass: 19 Uhr) machen Cassandra & The Boyz, die bekannte („Brown Eyed Girl“) aber auch weniger bekannte Stücke von Van Morrison interpretieren. Es folgen Mick & The Rainbow Turtles mit Stücken des irischen Songwriters, aber auch Titeln von Clapton. Masi, Jogse, Andy & Tina übernehmen dann mit Unplugged-Songs von „Slowhand“ Clapton, bevor Rio Grande Mud sich den härteren, bluesigeren Stücken des britischen Gitarristen annehmen. Die Band Ugly Duckling schließlich spielt wieder Stücke von Van Morrison, bevor die Leslieband den Abschluss des Abends macht und das Publikum vor allem mit den Bluesrock-Stücken von Cream in die Nacht entlässt.

Die Moderation des Benefizkonzerts übernehmen Rolf Schmidt und Peter Schwarz. Während der ZVW-Journalist als Morrison-Kenner fungiert, wird Schmidt den Clapton-Part übernehmen. Auch die Musiker selbst werden etwas zu ihrer Stückauswahl sagen.