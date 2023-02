Tribute-Abend in der Manufaktur Schorndorf: Spendenaktion für Erdbebenopfer

Beim Tribute-Abend für Eric Clapton und Van Morrison gab es am Samstagabend (25. 2.) in der Schorndorfer Manufaktur nicht nur ein fulminantes Konzert voller Songs der beiden Musiklegenden, die beteiligten Musiker/-innen aus der Region und das Publikum haben in der Pause auch Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei gesammelt. Zusammengekommen sind 1272 Euro, die jetzt an die Hilfsaktion der Familie Arslan aus Winterbach weitergeleitet werden.

Diese Bands waren dabei

Musikalisch beteiligt am Konzert waren die Bands Cassandra & The Boyz, Mick & The Rainbow Turtles, Tina, Masi, Jogse, Andy, Rio Grande Mud, Ugly Duckling und die Leslieband. Moderatoren des Abends waren ZVW-Redakteur Peter Schwarz und Rolf Schmidt, der das Tribute-Konzert auch organisiert hat.

Die Manufaktur hat den Abend unterstützt, mitorganisiert und auf Einnahmen aus den Ticketerlösen zugunsten regionaler Künstler/-innen verzichtet, die in der Pandemie-Zeit kaum Möglichkeiten für Auftritte hatten.

Hier kann gespendet werden

Wer Ibrahim Arslans Spendenaktion unterstützen möchte, kann dies über die Seite https://www.betterplace.me/ tun. Dort sollten als Suchbegriffe eingegeben werden: Erdbeben Türkei Hatay 2023. Ibrahim Arslan betont auf seiner Seite, dass er persönlich dafür bürgt, dass die angeschafften Hilfsgüter in Hatay genau dort ankommen, wo sie gebraucht werden.