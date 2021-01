Es scheint ein ewiges Hin und Her. Kita-Öffnung: ja, nein, vielleicht oder wahrscheinlich. Vergangenen Mittwoch wurde schließlich die Hoffnung so mancher Eltern enttäuscht. Die Landesregierung entschied, dass es in den Kitas auch weiterhin ausschließlich Notbetreuungen geben wird. Doch in Schorndorf zeigt sich: Es sind nicht nur Einzelfälle, in denen Eltern ihre Kinder in die Einrichtungen bringen.

Markus Weiß, der als Fachbereichsleiter bei der Stadt für die Kitas zuständig ist,