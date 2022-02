Wenn der Autor dieser Zeilen einen Besuch bei seinen Großeltern macht, kommt immer wieder ein Gesprächsthema auf: der ehemalige Beruf des Opas. Sätze wie „Der Franzl hat beim Daimler g’schafft“ oder „Hast du schon den neuen Daimler g’sehn“ sind die Dauerbrenner. Obwohl dieser Name bei Familientreffen wohl noch einige Male fallen wird, rückt die alte Bezeichnung des Konzerns in der Geschäftswelt schon bald in den Hintergrund. Die „Daimler AG“ heißt seit dem 1. Februar offiziell „Mercedes-Benz