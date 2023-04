Trotz nasskaltem Aprilwetter kommen Besucher zum Siechenfeldfest nach Schorndorf

Wie schon im vergangenen Jahr: Es nieselte ohne Unterlass. Aber auch das Publikum plätscherte unverdrossen durchs Gelände. Jenseits der angeschwollenen Rems, am westlichen Rand der Stadt. Zwar ließ der Frühling diesmal so gar nicht sein blaues Band flattern. Stattdessen aber entschädigten wieder so manche Rabatte für fehlenden Sonnenschein.

Schnuppern nach Schnäppchen

Sichtbar etwa am voll besetzten Parkplatz vor dem Gartencenter Toom. Denn so ein verkaufsoffener Sonntag kommt den Hobby-Gärtnern, Elektro-Bastlern und Freizeit-Heimwerkern gerade recht, um nach Schnäppchen zur Verschönerung des eigenen Heimschlösschens zu schnuppern.

Und überhaupt: Das Siechenfeldfest ist unter Schorndorfs Straßenevents eh etwas Besonderes. Annette Hinderer vom Autohaus Burger-Schloz bringt es auf den Punkt: „Bei schönem Wetter kann jeder.“ In ihrem Geschäft war es rappelvoll. Auch die vielen Angebote für Kinder konnten wahrgenommen werden. Sie beschreibt das Publikum so: Die wollen raus, mit ihren Kindern, egal wie das Wetter ist. „Und hinterher auf die Couch!“

Auch Lennert Volk und Achim Knödler von den Organisatoren der Werbegemeinschaft Siechenfeld haben ihren Humor nicht verloren. Sie sagen: „Das Tolle am Siechenfeldfest ist die Vielfalt!“ Und die Leute nehmen das wahr. Schon am frühen Nachmittag sind die 1500 Lose ausverkauft, mit denen man von den beteiligten Firmen Gesponsortes gewinnen konnte. Von all den vielen Essensständen geht ein Teil des Erlöses an den Kinderschutzbund.

Infos über Wiedereinstieg ins Berufsleben

Nicht nur Verkauf, auch Information ist geboten. Etwa am Stand der Bundesagentur für Arbeit. Wo viele junge Mütter sich über Wiedereinstiegsförderungen ins Berufsleben informierten. Und wenn es auch bei strahlendem Wetter, wie schon gehabt, kein Durchkommen im Gelände gab. So haben auch die weniger Besucher ihr Gutes. Manfred Seifert vom Markt für Auto-Ersatzteile sagt: „Man kann sich mehr um den einzelnen Kunden kümmern.“

Deutsche Vizemeister im Grillen am Start

Und neben ihm ist der Stand von Adrian Peller und Stephan Beck aufgebaut. Die sind deutsche Vizemeister im Grillen, haben am Abend zuvor in Stuttgart bei einer Meisterschaft einen Pokal gewonnen. Sind 2022 bei der Barbecue-WM in Belgien in der Sparte Spareribs Dritter geworden. Ihr Geheimnis? „Kreativität, Training. Und Leidenschaft.“

Grad so wie beim Siechenfeldfest.