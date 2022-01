Mit strenger Maskenpflicht und täglichen Corona-Tests hat das Jahr für die Schüler und Schülerinnen in Schorndorf begonnen. Wie im Januar vor einem Jahr ist Covid das alles bestimmende Thema. Vor einem Jahr allerdings waren die Schulen geschlossen, die Kinder und Jugendlichen saßen zu Hause und versuchten zum Teil unter schwierigen Umständen, den Stoff an den Bildschirmen in den Kopf zu bekommen. Ein Jahr später ist die Omikron-Variante auf dem Vormarsch, aber die Stimmung an den Schulen