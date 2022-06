Trotz Regen: Gelassene Stimmung beim "Sommernachtsshopping" in Schorndorf

War angesagt. Traf ein: Am Nachmittag begann sich der Himmel zuzuziehen und es goss Bindfäden. Der Sommernachtstraum shoppenden Schlenderns in der Innenstadt nach zwei Jahren Corona-Pause büßte damit doch einiges an Charme ein. Auch die lässigen Strand-Liegegelegenheiten der Stadtwerke-Lounge unter Sonnenschirmen am Marktplatz mussten dann leider früh wieder abgebaut werden.

Mit einer gelassenen, umhertreibend tropischen Trägheit durch die Gassen

War trotzdem was los? Aber ja! Der Regen gab am Abend dann doch noch seine Schirmherrschaft auf. Und so bewegten sich zwar nicht die erhofften Massen, aber doch mehr Bummler als gewöhnlich in einer umhertreibend tropischen Trägheit durch die Gassen.

Und mit wem man auch sprach, die Stimmung war nirgends bitter, sondern überall „better“ als es die Witterung erwarten ließ. So etwa mit hinreißender Gastfreundlichkeit bei BES-Moden in der Johann-Pilipp-Palm-Straße. „So viele Leute haben gesagt, sie kommen. Ich bin immer positiv gestimmt“, erklärt Barbara Segler und kann tatsächlich einen beachtlichen Zustrom von Freunden und Kunden vor ihrem Laden unter einem Zelt-Pavillon begrüßen, während einer der an diesem Abend durch die Stadt wandernden Troubadours, Luis Zirkelbach, die Gäste mit seinen nachdenklichen Liedern unterhält.

"Wir machen das Beste daraus"

Im dritten Stock bei Bantel ist indes das Duo „Galopping Guitars“ mit seinem mitreißenden Charme unterwegs. „Die Stimmung hier ist gut“, sagen die beiden Damen an der Bar: „Wir machen das Beste daraus!“ Das gilt auch für die Lokale in der Höllgasse. „Wenn es 30 Grad hätte, wäre hier die Hölle los“, meint der Chef des Bistros „LoCalo“ leicht wehmütig. „Aber uns geht nichts kaputt, es ist bloß ärgerlich.“ Er hofft auf die SchoWo, wo es selbst bei Regen immer viel Publikumsverkehr gibt.

Osianders Wetter-Kommentar: "Nicht so prickelnd"

„Nicht so prickelnd“, so der Kommentar in der Buchhandlung Osiander. „Wenn’s nochmal schüttet, machen wir wohl vor 23 Uhr zu.“

Auch im Modehaus Schill hatte man sich mehr erwartet. „Aber die Stimmung bei uns ist gut.“

Schließlich trifft man im Jakob concept store genau zu dem Zeitpunkt ein, als der schwäbische Gin-Destiallateur Tim Andreae mit dem Messer einen Eisblock für einen trocken-feuchten Gin-Tonic zerstückelt. Alles in allem: gelassen-gute Laune beim Sommernachtsshopping.