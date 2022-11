Trotz Sparkurs: Vertrag für neue Stadtbücherei in Schorndorf unterzeichnet

Kommt sie oder kommt sie nicht? Viele Schorndorfer hatten angesichts der desolaten Haushaltslage daran gezweifelt, dass die Stadtbücherei trotz der anstehenden schmerzhaften Sparmaßnahmen gebaut wird. Jetzt wurden Fakten geschaffen: Oberbürgermeister Bernd Hornikel und Gerald Schatz haben den Vertrag besiegelt. Damit ist die Schorndorfer Firma „Schatz projectbau GmbH“ der Generalübernehmer. Im Juni 2023 beginnt der Neubau, für Ende April 2025 ist die Fertigstellung geplant.

Am 7. April dieses Jahres hatte sich der Gemeinderat mehrheitlich für den Bau der Stadtbibliothek auf dem Archivplatz ausgesprochen. Seitdem sind die Planungen weiter vorangeschritten, das ehemalige Technische Rathaus wurde entkernt. Gleichzeitig mehrten sich aber auch die Stimmen der Kritiker, die das ambitionierte Projekt angesichts des von der Stadt ausgerufenen Sparkurses gerne verschoben hätten. Vor allem im Zuge der Debatte um die Bäder-Schließungen war die Kritik laut geworden. Darauf hatte auch Lars Haise (AfD) in seiner Haushaltsrede verwiesen, der in seiner Rede vom „Millionengrab der Stadtbücherei“ und einer heiligen Kuh sprach. Werner Neher (GLS) hatte sich in seiner Etatrede dagegen erneut zur neuen Bücherei bekannt. Sie sei im Haushalt finanziert, zudem gebe es hohe Zuschüsse dafür. Und sie werde ein Frequenzbringer in der Innenstadt.

Bei einem Projektstopp wären die Fördermittel wohl verloren

Darauf hat auch immer wieder Oberbürgermeister Bernd Hornikel verwiesen. Das Projekt angesichts von Inflation, Energie- und anderen Krisen zu verschieben, lehnte er klar ab. „Wir stehen zu dem Beschluss“, sagte er auf Anfrage der Redaktion. Bei einer Verschiebung wären die Fördermittel verloren, aus seiner Sicht aber nichts gewonnen, um die aktuellen Herausforderungen zu bestehen. „Am Ende hätten wir keine Bücherei und keine Perspektive für die VHS“, zählte er auf. „Und das Technische Rathaus hätten wir überflüssigerweise verlegt.“ Zudem habe der Bau mit der Entkernung des Gebäudes am Archivplatz schon begonnen.

Festpreis 8,5 Millionen Euro

Inzwischen wurde auch der Vertrag mit Generalübernehmer „Schatz projectbau“ offiziell unterzeichnet. Das Schorndorfer Unternehmen war nach einer europaweiten Ausschreibung als Bestbieter hervorgegangen und hatte den Zuschlag für den Bau der Stadtbibliothek zum Festpreis in Höhe von 8,5 Millionen Euro erhalten. Der Vertrag war erst jetzt unterzeichnet worden, da man zunächst die Kostenentwicklung bei der Beschaffung von Baustoffen wie Stahl und Beton aufgrund der aktuellen Krise beobachten wollte.

Mittlerweile seien vor allem die Preise für Stahl wieder gesunken, so dass an dem Festpreis festgehalten werden konnte. Im Vertrag enthalten ist laut Erstem Bürgermeister Englert eine Preisgleitklausel, die greifen wird, wenn die Preise wieder deutlich in die Höhe gehen. Insgesamt 11,4 Millionen Euro sind für den Neubau der Bücherei im Haushalt eingestellt und finanziert. „Wir sind also voll im Soll und auf alle Eventualitäten vorbereitet“, sagt Englert.

Bis Ende des Jahres wird der Bauantrag eingereicht. Parallel dazu werden die Planer mit der weiteren Ausarbeitung beauftragt. Bis 30. April 2023 soll die Baugenehmigung vorliegen. Im Juni soll Schatz mit dem Neubau beginnen, Ende April 2025 die neue Stadtbibliothek fertig sein.

Eine Million Euro wurde in die Planung investiert

Stand jetzt hat die Stadt nach Angaben Englerts rund eine Million Euro für die erste Planungsphase und die detaillierte Prüfung investiert. Hinzu kommt aus Sicht der Verwaltung, dass das Technische Rathaus seit einem Jahr leersteht und ohnehin sanierungsbedürftig ist. „Wir haben keine Alternative für die Stadtbücherei“, betont Hornikel. „Das Gebäude am Archivplatz muss saniert werden und die VHS braucht Platz.“

Kommen fast doppelt so viele Besucher?

Im alten Gebäude zählte die Stadtbücherei im Jahr 2019 mehr als 65.000 Besucher, das sind etwa 270 Besuche pro Öffnungstag. Die Stadtverwaltung rechnet in zentraler Lage und mit attraktiven Räumen mit mindestens 120.000 Besucherinnen und Besuchern pro Jahr, das wären fast 500 Besuche pro Öffnungstag.

Nicht populistisch aus der Bahn werfen lassen

An Sanierungsfördermitteln für die Stadtbibliothek rechnet die Verwaltung mit rund fünf Millionen Euro vom Land. Spenden- und Sponsoringmittel in Höhe von insgesamt 300.000 Euro hat der Schorndorfer Unternehmer Schloz bereits zugesagt beziehungsweise teilweise schon zur Verfügung gestellt. Bei einem Projektstopp wären die Fördermittel möglicherweise verloren, weil sich die Förderrichtlinien des Landes ändern werden und die Stadt dann voraussichtlich keinen Anspruch mehr darauf hätte, warnt Hornikel.

„Wir sollten über die Krise hinausdenken“, meint der Oberbürgermeister. Das Projekt sei finanziert und im Haushalt eingestellt. Wenn es jetzt gestoppt werde, werde die Stadtbücherei nicht mehr gebaut. Schon beim Beschluss habe in der Ukraine der Krieg getobt, eine komplett neue Geschäftsgrundlage sei nicht vorhanden. „Wir sollten uns nicht populistisch aus der Bahn werfen lassen,“ sagte Hornikel.