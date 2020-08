Ein Ferienprogramm in Zeiten von Corona mit insgesamt 500 Kindern? Ja, es geht, beweist die SG in diesem Jahr. Heiko Paule, der für die Organisation des Events schon seit vielen Jahren zuständig ist, erklärt, wie der Verein sich darauf vorbereitet hat und was Kinder und Betreuer gegen die Ausbreitung tun.

Turnen, Springen, Klettern, Hüpfen, Fußballspielen, Rollerfahren und vieles mehr bietet die SG den Kindern des Ferienprogramms. Heiko Paule hat schon viele solche Events für den