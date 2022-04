Um in Zeiten explodierender Preise Energiekosten zu sparen, haben die Stadtwerke Waiblingen seit Ostermontag die Außenbecken im Hallenbad Waiblingen geschlossen. Dass diese Maßnahme sehr kurzfristig und mitten in den Osterferien umgesetzt wurde, stieß in Waiblingen auf Kritik und Unverständnis.

Eine solche Energiesparmaßnahme hatten auch die Stadtwerke Schorndorf schon angedacht und Anfang März in Aussicht gestellt, das 32 Grad warme Außenbecken im Oskar-Frech-Bad womöglich