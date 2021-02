Ein bisschen hat man sich schon an den Blick auf die Uhr gewöhnt. Egal ob beim abendlichen Spaziergang oder auf dem Weg von einem Freund nach Hause – um 20 Uhr hieß es in den vergangenen Wochen: daheim sein. Nun wurde die Ausgangssperre aufgehoben. Sind Folgen davon in Schorndorf bereits zu merken? Wir haben uns am Donnerstagabend umgesehen.

Jörn Rieg, der kommissarische Leiter des Fachbereiches Sicherheit und Ordnung bei der Stadt, sieht derzeit keine Gefahr, dass sich