Turnschule der SG Schorndorf: Jetzt offiziell spitzenmäßig

Im Rahmen der Gaumeisterschaften hat die Turnabteilung der SG Schorndorf das Qualitätssiegel „STB Turnschule in Bronze“ erhalten. Nur wenige Vereine in Baden-Württemberg konnten das bisher erreichen. Mit viel Engagement, Fachwissen und Empathie trainieren momentan rund 50 Trainerinnen und Trainer und Helferinnen und Helfer regelmäßig mit fast 300 turnbegeisterten Mädchen zwischen fünf und 25 Jahren in der SG-Turnschule „Flick Flack“.

Wettkampf für Wettkampf überrascht die SG konkurrierende Teams mit der enormen Anzahl an Starterinnen. Und das ist kein Zufall. Heiko Paule, Trainer der SG Schorndorf fürs Geräteturnen, ist es wichtig, möglichst viele Kinder zu den Wettkämpfen mitzunehmen. Er will nicht nur die besten Turnerinnen aussieben. Er möchte möglichst vielen die Gelegenheit geben, Wettkampfluft zu schnuppern. Dabei geht es ihm keinesfalls um Leistungsdruck.

Junge Turnerinnen brauchen Mut genauso wie Gelenkigkeit

Paule weiß, dass die Kinder bei den Wettkämpfen enorm wachsen können. „Die Kids nehmen da viel mit, an Stimmung und Gemeinschaftssinn, aber auch für ihre Persönlichkeitsentwicklung.“ Immerhin kostet es reichlich Mut, vor den Eltern, Trainern und Kampfrichtern seine Übung vorzuturnen. Aber wer es geschafft hat, kann stolz sein.

„Und aus Trainersicht ist es natürlich toll, wie man mit den Kindern vorher drauf trainieren kann.“ Schließlich wollten die Turnerinnen auch etwas abliefern. Und wer weiß, wo er im Vergleich mit Konkurrentinnen steht, weiß, woran er künftig arbeiten kann und will. Die Motivation halte weit über die Wettkämpfe hinaus. „Da sehen die Kinder, was sie selbst noch erreichen wollen.“

Natürlich kennen Paule und seine Turnschülerinnen auch so etwas wie Ehrgeiz. Und angesichts von 100 bis 150 Mädchen, die zweimal pro Woche mit viel Freude trainieren, gelinge es eben auch, eine Spitzengruppe auszubilden, die dann auch in der Lage ist Podestplätze zu belegen.

Künftig sollen sie auch sie verstärkt die Gelegenheit bekommen, individuelle Kür-Übungen für Wettkämpfe zu erarbeiten. Allerdings: Keinesfalls solle das zulasten der Kinder auf P-Stufen-Niveau gehen. Das ist dem Chef der Turnabteilung wirklich wichtig.

Paule stemmt die Turnschule rein ehrenamtlich

Heiko Paule, der beruflich für die SG Schorndorf die Feriensportwochen und die Bewegungswelt leitet, organisiert die Turnabteilung im Ehrenamt. Rund 20 Stunden pro Wochen investiert er dabei fürs Abhalten der Trainingsstunden und die Organisation. Die Auszeichnung nun bedeutet ihm und den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern wirklich viel. „Das ist eine Bestätigung der Arbeit.“

Um die Mädels im Rahmen ihrer turnerischen Fähigkeiten fördern und den Spaß am Turnen vermitteln zu können, gibt es bei der SG zahlreiche Trainingsgruppen: vom Grundlagentraining bis hin zum Wettkampftraining. Die Mitglieder des Turn-Teams trainieren ein- oder mehrmals wöchentlich in 20 Gruppen.

Vorbildliche Jugendförderung

Damit zählt die SG Schorndorf landesweit zu den größten und sportlich erfolgreichsten Vereinen. Für die in dieser Form einmalige Konzeption in Bezug auf eine nachhaltige und vorbildliche Jugendförderung wurde die Turnabteilung bereits mehrfach von den Sportverbänden landes- und bundesweit ausgezeichnet (WLSB, STB, DTB, DOSB).

An das neue STB-Turnsiegel sind verschiedene konzeptionelle Qualitätsmerkmale wie der Einsatz und die regelmäßige Qualifizierung STB-lizenzierter Trainer und Kampfrichter, ein Schutzkonzept im Rahmen der Kindeswohlgefährdung, die Umsetzung verschiedener Trainingsinhalte sowie die Teilnahme an diversen Wettkämpfen geknüpft.

Vom Breitensport bis zur Leistungsebene

Sportpädagogisch kindgerecht, ohne Leistungsdruck, in familiärer Atmosphäre und mit viel Spaß am Training in der Gruppe fördert die SG in der Turnschule das gesamte Spektrum von der breitensportlich orientierten turnerischen Grundlagenausbildung für den Schul- und Freizeitsport bis zur leistungssportlich orientierten Talentförderung für den Wettkampfsport.

Los geht's für Kinder ab fünf Jahren im Mini-Turn-Team (Stufe 1). Hier wird ohne spezielle turnerische Voraussetzungen, ohne Leistungsdruck und unter dem Aspekt der frühen und lang andauernden Bindung an die Sportart „Gerätturnen“, der Spaß an der Bewegung ausgenutzt, um turnerische Grundlagen zu legen, die in ersten einfachen Turnelementen münden.

Trainingszentrum in der Turnwelt des Bewegungskindergartens "Purzelbaum"

Im Fortgeschrittenentraining (Stufe 2) werden die Grundlagen vertieft, um schwierigere Turnübungen zu erlernen, die der langsamen Heranführung und dem behutsamen Einstieg in den Wettkampfsport dienen. Das Talent- und Wettkampftraining (Stufe 3) dient der Förderung spezieller körperlicher Voraussetzungen für das leistungsorientierte Training auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene.

Das Trainingszentrum der SG-Turnschule befindet sich in der Turnwelt des Bewegungskindergartens „Purzelbaum“ mit ihrer integrierten Schnitzelgrube, Bodentrampolin und zahlreichen Airtrackgeräten. Weitere Trainingshallen sind der feste Gerätetrakt der Philipp-Palm Halle mit Federboden sowie die Burgturnhalle mit großen Airtrackmatten und Stufenbarren. Trainiert wird überall unter Vollausstattung an Bodenbahnen, Schwebebalken, Sprungtisch und Reck/Stufenbarren.

Interessenten für die SG-Turnschule dürfen sich gerne auf der Homepage informieren (www.sg-schorndorf.de/turnen) oder beim Turnschulleiter Heiko Paule melden (heiko.paule@sg-schorndorf.de)