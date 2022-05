Ukraine-Krieg: Warum die Schorndorfer Künstlerin Yana Duga Geflüchteten hilft

An dem Tag, als der Krieg in der Ukraine ausbrach, konnte Yana Duga gar nicht reden. Dann hat sie drei Tage lang geweint, wollte sich verkriechen – und hat doch etwas ganz anderes getan: Um die Angst zu vertreiben und die Unruhe loszuwerden, ist die Schorndorfer Künstlerin in die Awo-Begegnungsstätte gegangen und hat in der Spielgruppe und im Deutschkurs Flüchtlingen aus der Ukraine ihre Hilfe angeboten. Mit 30 Familien hat sie mittlerweile über Whatsapp- und Facebook-Gruppen Kontakt – und somit jede Menge zu tun.

Sie begleitet bei Behördengängen, hilft beim Ausfüllen von Formularen, fährt zur Pik-Station nach Waiblingen, damit die Geflüchteten ihre Fingerabdrücke hinterlassen können, bringt Vermieter und Wohnungssuchende zusammen. Mit einer Schwangeren war sie zweimal beim Frauenarzt und hat sich sogar schon darauf eingestellt, die aufgeregte Frau in den Kreißsaal zu begleiten. Mittlerweile ist das Baby auch ohne ihre Hilfe auf die Welt gekommen. „Es heißt Miron“, erzählt Yana Duga. Auf Deutsch übersetzt heißt das „Er ist Frieden“.

Seit sieben Jahren in Schorndorf und seit einem Jahr Mitglied im Kunstverein

Von enormem Vorteil ist, dass die 40-jährige die Sprache spricht. Sie hat ukrainische Wurzeln, ihre Eltern sind in den 1980er Jahren nach Russland gezogen. Dort ist Yana Duga geboren. In Kirovsk, nahe der finnischen Grenze, ist sie aufgewachsen. Oft war sie in der Ukraine, um ihre ältere Schwester und die Großmutter zu besuchen. Zwei Jahre lang ging sie dort sogar zur Schule.

Vor 13 Jahren kam Yana Duga zum Studium nach Deutschland, hat an der Akademie für Kunst und Design in Stuttgart und an der Hochschule für Gestaltung in Pforzheim studiert. Der Liebe wegen ist sie vor sieben Jahren nach Schorndorf gekommen. Ihr Sohn Yuri ist fünf Jahre alt. Seit einem Jahr ist sie Mitglied im Schorndorfer Kunstverein, war Ende 2021/Anfang 2022 an der Jahresausstellung in der Q-Galerie beteiligt und hat auch schon in Thilo Mössles Kunstraum Zumhof ausgestellt.

Doch in ihrem Atelier arbeiten kann Yana Duga im Moment nicht: „Ich lebe in Bildern“, sagt sie. Doch die Bilder, die sie im Moment sieht, will sie nicht wiedergeben: „Wenn ich anfange zu arbeiten, werden das keine schönen Bilder sein.“ Sie muss die neue Situation erst mal für sich sortieren und aufarbeiten. Nie hätte sie gedacht, dass es Krieg in der Ukraine geben könnte. Selbst ihre Familie, die im schwer umkämpften Charkiw lebt, war bis Kriegsausbruch überzeugt: Es wird nichts passieren.

Überwältigende Hilfsbereitschaft: „Ich bin so stolz auf Schorndorf“

Mittlerweile sind eine Cousine mit ihrem elfjährigen Sohn und ihr 20-jähriges Patenkind geflohen, auch viele Bekannte, Lehrer, bei denen sie in der Schule war. Und es kommen nicht nur Menschen, auch Tiere und Autos werden auf die Flucht mitgenommen – und müssen ebenfalls angemeldet werden. Wirklich überwältigt aber ist Yana Duga von der Hilfsbereitschaft der Schorndorfer – und wie viele Menschen in ihren Häusern zusammengerückt sind, um Platz zu machen für die Geflüchteten.

„Ich bin so stolz auf Schorndorf“, sagt die Künstlerin und empfiehlt ukrainischen Familien nach dieser Erfahrung, lieber in einem kleinen Städtchen Hilfe zu suchen: „Da sind die Leute entspannter“, sagt sie immer wieder und kann kaum glauben, wie viele Spielzeugspenden allein auf Tim Schopfs Facebook-Aufruf für die Awo-Spielgruppe in der Karl-Wahl-Begegnungsstätte zusammengekommen sind.

Was die Geflüchteten aber auch nötig haben, ist nach Yana Dugas Einschätzung Mut, Ablenkung, ein Willkommensgefühl, Umarmungen, Wärme. „Alle wollen arbeiten, was tun.“ Und auch wenn die 40-Jährige den Geflüchteten immer wieder rät, erst mal anzukommen, hat sie natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt schon ihre Fühler ausgestreckt: Krankenschwestern, Köche und eine Kosmetikerin, die in der Ukraine ihren eigenen Salon hatte, konnten mit ihrer Hilfe schon vermittelt werden. Yana Duga weiß von einem Architekten, der ein Vorstellungsgespräch in Aussicht hat.

Auch ihre deutschen Freunde brauchen Trost

Trösten muss die Künstlerin aber auch immer wieder ihre deutschen Freunde. „Viele haben Angst, dass der Krieg weitergeht und hierherkommt“, erzählt Yana Duga und empfiehlt dann in solchen Fällen: „Hilf einfach anderen Menschen, dann wird man auch ruhiger.“

Helfen macht aus ihrer Erfahrung die Welt größer – und die Hilfsbereitschaft ist auch in der Ukraine groß: Als eine Cousine von den Lieferengpässen bei manchen Lebensmitteln in Deutschland gehört hat, erzählt Yana Duga und schmunzelt, „hat sie ein Care-Paket mit zehn Liter Öl und Mehl nach Schorndorf geschickt“.

Doch so sehr sie auch versucht, sich von den schrecklichen Nachrichten abzulenken, seit Ausbruch des Krieges kommt ihr vor allem ein Satz in den Sinn, den sie von ihrem Großvater, der im Zweiten Weltkrieg vier Jahre in deutscher Gefangenschaft war, oft gehört hat: „Das Wichtigste ist das Menschenleben.“ Darum muss aus ihrer Sicht auch alles getan werden, „damit die Menschen in der Ukraine gerettet werden“.