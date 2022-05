Ukraine-Krieg: Warum manche Lebensmittel in Schorndorfer Läden knapp werden

Die leeren Regale beim Klopapier, beim Mehl und bei der Hefe zu Beginn der Corona-Krise sind vielen noch in lebendiger Erinnerung. Einen realen Hintergrund hatten sie nicht – Toilettenpapier und Co waren zu keiner Zeit der Pandemie wirklich knapp, weshalb das Ausland die deutschen Hamsterkäufe damals auch reichlich amüsiert beobachtete. Jetzt tun sich in den ansonsten wohl gefüllten Supermärkten beim Sonnenblumenöl Lücken auf. „Dabei“, sagt Marktkauf-Inhaber Rocco Capurso, „wäre die Verfügbarkeit kein Thema, wenn sich die Kunden normal verhalten würden.“ Da derzeit aber rund die fünffache Menge gekauft werde, hätten die Produzenten Probleme mit der Produktion.

„Die kommen nicht mehr hinterher“, stellt Capurso fest. Öl sei vorhanden, es sei aber ein riesiger Aufwand, Flaschen und Material zu besorgen. Was Kunden schmerzlich spüren: Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Beim Beispiel des Sonnenblumenöls bedeutet das: Dieselbe Flasche Öl, die vor kurzem noch für 99 Cent zu haben war, kostet jetzt 4,99 Euro. Nach Angaben Capursos beliefert Edeka seine Partner normalerweise mit sämtlichen Gütern, die sie nicht lokal einkaufen. Aktuell sei das anders. Fast täglich erreichen ihn zahlreiche E-Mails mit Offerten für Sonnenblumenöl, wobei viele Anbieter Vorauskasse forderten.

Zwei Flaschen Öl im Einkaufswagen, obwohl man nur eine braucht

Weil es Kunden gibt, die Sonnenblumenöl, günstiges Mehl oder Reis in Unmengen in ihre Einkaufswagen füllen, sind viele Einzelhändler dazu übergegangen, die Abgabemengen zu beschränken. Das aber, hat Nicolas Schmidt, Marktleiter im Schorndorfer Marktkauf, beobachtet, führt erst recht zu irrationalen Käufen. „Aus Angst, dass sie etwas nicht bekommen, nehmen die Leute mehr.“ Oder wie es Rocco Capurso formuliert: „Wenn da steht, dass man nur zwei Flaschen mitnehmen darf, nehmen die Leute zwei mit, auch wenn sie nur eine brauchen.“

Nur in üblichen Haushaltsmengen

Auch bei Rewe registriert man in den Märkten und bei den Online-Bestellungen eine höhere Nachfrage nach bestimmten Produkten. Warenverfügbarkeitsprobleme gebe es aber nicht, schreibt Unternehmenssprecher Raimund Esser. Deshalb appelliert auch Rewe - wie bereits zu Beginn der Corona-Krise - an die Kundinnen und Kunden, Produkte nur in haushaltsüblichen Mengen einzukaufen. „Nur auf Verkäufe in dieser Größenordnung sind die Produktionsmengen und die Lieferlogistik der gesamten Lebensmittelkette im Einzelhandel ausgerichtet“, sagt Esser. Zusätzlich werde mit den Lieferanten daran gearbeitet, etwaige Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Lieferketten so gering wie möglich zu halten. Der Bestand in den Lagern sei erhöht worden.

Höhere Preise bei einzelnen Warengruppen und Artikeln seien aktuell die Folge von steigenden Kosten bei Rohstoffen, Energie und Logistik sowie von Preiserhöhungen der Lebensmittelindustrie und Lieferanten. „Wir werden allerdings strikt darauf achten, dass nur dort Preisanpassungen an die Kunden weitergegeben werden, wo es tatsächlich einen hohen Kostendruck gibt“, betont der Rewe-Sprecher. Erhöhte Preisforderungen von Herstellern und Lieferanten, die nicht durch gestiegene Kosten begründet sind, würden nicht akzeptiert.

Es gibt Alternativen

Eine höhere Nachfrage nach einzelnen Warengruppen registrieren auch Discounter wie Aldi und Lidl. Grundsätzlich sei die Warenversorgung sichergestellt, teilt Lidl-Sprecherin Isabel Lehmann mit. Lediglich bei einzelnen Produkten könne es zu Lieferverzögerungen kommen, genügend Alternativen stünden indes immer zur Verfügung. „Unabhängig von der aktuellen Situation geben wir unsere Waren wie bisher nur in haushaltsüblichen Mengen ab.“

Auch die Discounter unterbinden Hamsterkäufe

Das behält man sich auch bei Aldi vor. „Wir bitten unsere Kunden und Kundinnen immer, Waren nur in haushaltsüblichen Mengen einzukaufen“, teilt auch Presse-Sprecherin Nastaran Amirhaji mit. Momentan gebe es eine stärkere Nachfrage bei einigen Warengruppen. „So kann es sein, dass einzelne Artikel kurzzeitig vergriffen sind“, sagt die Aldi-Sprecherin. Aldi stehe in engem Kontakt mit seinen Lieferanten und werde auf diese Entwicklungen reagieren.

Noch sind die Regale in den Supermärkten meist gut gefüllt, die allermeisten Waren sind nicht nur von einer Marke zu haben, sondern im Überfluss vorhanden. Doch der Ukraine-Krieg hat auch viele Abhängigkeiten und Zusammenhänge deutlich gemacht. So könnten Lebensmittel zwar in Deutschland produziert werden, aber trotzdem verzögert in die Regale kommen, weil ein Teil der Verpackung, zum Beispiel ein Joghurtdeckel, aus russischem Alu besteht. Weil viele Faktoren bei der Lebensmittelproduktion zusammentreffen, könnte die Knappheit einzelner Lebensmittel deshalb erst der Anfang sein, meint Nicolas Schmidt. Ganz oft resultiere das Problem aber aus dem Kaufverhalten des Kunden, sagt Marktkauf-Chef Rocco Capurso.

Lieber zu Artikeln von lokalen Anbietern greifen

Wie sieht er die weitere Entwicklung? „Alles immer zu jeder Zeit: Das wird sich ändern“, glaubt er. „Aber wir haben in Deutschland kein Versorgungsproblem.“ Seine Hoffnung ist, dass Kunden immer mehr zu Lebensmitteln aus lokaler Herkunft greifen, was auch gut für die Ökobilanz wäre. Obst, Gemüse, Wein, Mehl und Öl: Das gibt es ja auch alles von lokalen und regionalen Anbietern. Und die seien auch in der Krise meist fair: „Da kriegen Sie ordentliche Preise“, sagt er. „Die Erzeuger nutzen die Situation nicht aus.“