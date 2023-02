Ukrainerinnen knüpfen in Schorndorf Tarnnetze für die Soldaten an der Front

„Schneller Sieg, schneller Sieg“, murmelt Yuliia Rukina innerlich mit jeder Schlaufe, die sie in das sechs mal acht Meter breite Netz knüpft. „Schwydkoi Peremogy, Schwydkoi Peremogy.“ Mit jeder Fingerbewegung webt sie Stoffstreifen, Hoffnung und Trauer ein. In ein Tarnnetz, das ihre Soldaten im Krieg schützen soll.

Beinahe zehn Frauen stehen an diesem Tag nebeneinander im Spitzboden der Schorndorfer Scala-Gemeinde und arbeiten unermüdlich. Eine der Frauen, Liudmyla Rieznik, hat Kontakt mit Soldaten in der Ukraine, sie bitten per Whatsapp bei ihr um Tarnnetze in verschiedenen Größen. Darunter verstecken sie ihre Schützengräben an der Front, Panzer, Waffen.

Ins Netz weben sie ihre Geschichten und Hoffnungen hinein

Insgesamt ist es eine Runde von etwa 20 Frauen, die in wechselnder Besetzung jene Netze herstellt, dienstags bis freitags von 13 bis 17 Uhr. Vormittags lernen sie im Sprachkurs der VHS Deutsch, nachmittags tun sie, was sie können, um den Männern im Krieg zu helfen. „Wir sind hier“, sagt Oksana Mirpour, „aber unsere Herzen und unsere Seelen, unsere Hände sind in der Ukraine.“

Sie alle haben Sehnsucht nach der Heimat, hoffen auf ein Ende des Krieges im Frühjahr. Viele von ihnen sind schon seit vergangenem März in Deutschland. „Jede von uns hat eine eigene Geschichte, kommt woanders her “, erzählt die junge Frau.

Und nun stehen sie hier nebeneinander und weben: eine Nageldesignerin, eine Konditorin, eine Ärztin, eine Apothekerin, eine Tierärztin, dazu ein Stahlgießer. Sie kommen aus Kramatorsk, Charkiw, Sumy, Cherson, Soledar, Bachmut, Saporischschja. Normalerweise hätte sie sich nie kennengelernt. Aber was ist schon in diesen Zeiten normal?

Und so machen sie sich gegenseitig Mut, helfen sich untereinander, die Moral nicht zu verlieren. „Wir reden dabei über alles, über Männer, Kinder, den Krieg“, erzählt Oksana Mirpour. Nebenher hören sie Musik. „Wir haben aber auch sehr große Nostalgie.“

Mittlerweile geht ihnen die Arbeit wie automatisch von der Hand. 2400 Quadratmeter Tarnnetze haben sie bisher erstellt. Vor Ort, in der Ukraine, im Krieg färben die Männer die Netze in den benötigten Farben ein. Grün, grau, braun. Und jetzt im Winter, bei Schneefall kommen auch weiße Tarnnetze zum Einsatz.

Per Handy wird der Krieg konkret: Einblick in das Leben an der Front

Aber die Soldaten brauchen noch mehr – Licht und Wärme nämlich. Also stellen die Frauen Kerzen in Blechdosen her. Dafür schmelzen sie Wachs gebrauchter Kerzen, dieses füllen sie in Dosen, die mit Pappe ausgekleidet sind. Zwei Dochte stecken darin. Auf diese Weise brennen die Kerzen länger und geben sogar etwas Wärme ab.

Liudmyla Rieznik zeigt auf ihrem Handy eine kurze Videosequenz. Zu sehen ist zunächst eine brennende Kerze, die ein Soldat hält, dann filmt er um sich herum. Was dann zu sehen ist, schockiert. Und das obwohl täglich berichtet wird, was da passiert an der Frontlinie. Zu erkennen sind also die feuchten Wände des Schützengrabens, braun sind sie, verschiedene Erdschichten erkennbar. Da sitzt der Soldat mit seiner Kerze. Tief unter der Erde, darüber ein Konstrukt mit einem Tarnnetz. Die Kälte, sie kriecht durchs Display hindurch.

Warme Männerkleidung wird immer benötigt

Drum schicken die Schorndorfer Ukrainerinnen nicht nur Kerzen an die Front, auch warme Männerkleidung und Schlafsäcke, selbst gestrickte Socken, die die älteren Frauen in Heimarbeit herstellen. „Sie haben dort ja auch keine Möglichkeit ihre Kleidung zu waschen“, erklärt Oksana Mirpour.

„Also tragen sie, was sie haben, so lange wie möglich und werfen es dann weg.“ Drum wird immer neue Kleidung benötigt. Auch Decken und Kissen schicken sie in Richtung Osten, dazu haltbare Lebensmittel – und Abbindesysteme. Mit diesen können Extremitäten bei nicht zu stillenden Blutungen abgebunden werden.

Die Pakete werden einmal wöchentlich über eine zentrale Sammelstelle in Stuttgart verschickt. Dorthin bringen die Frauen ihre Kisten, beschriftet mit dem Zielort in der Ukraine. Und tatsächlich kommen all die Netze, Kerzen und Schlafsäcke dort an, wo sie hinsollen. Etwa eine Woche dauert es, bis die fertigen Pakete ihren jeweiligen Bestimmungsort erreichen. Immer wieder kommen dankbare Nachrichten der Soldaten an mit Bildern ihrer Hilfsgüter im Einsatz.

Dosen für wärmende Kerzen

Oksana Mirpour wohnt derzeit mit ihrer Mutter, ihrer Tochter, ihrer Schwester und ihrer Nichte auf dem Winterbacher Engelberg, Im Steinbruch 6. Wer etwas spenden möchte, darf ihr gerne Schlafsäcke und Männerkleidung dorthin bringen. Vor allem aber brauche sie dringend leere Konservendosen und mehr Kerzenstummel, um die wärmenden Lichter herzustellen.

„Ich hätte nicht gedacht, dass die Deutschen so wenig Lebensmittel aus der Dose essen“, wundert sie die junge Frau, die in ihrem Leben vor dem Krieg mit einem Nagelstudio selbstständig war. Ihre Utensilien hat sie dabei, allerdings fehlt ihr die Zulassung, ohne die sie in Deutschland nicht arbeiten darf.