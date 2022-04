Das Echo war durchweg einhellig. „Wir sind sehr zufrieden.“ „Sind begeistert!“ „Wir haben genügend Gesprächspartner.“ „Wir bekommen positives Feedback.“ „Ganz erstaunlich voll und großes Interesse!“ „Es gibt eine starke Nachfrage nach Beratung.“ „Resonanz sehr gut. Hätte ich nicht gedacht!“

Egal, wen man von den 27 Ausstellern der vom Zeitungsverlag Waiblingen am Wochenende in Schorndorf ausgerichteten Baumesse „Rund ums Haus“ auch fragte: Die Stimmung anlässlich des Andrangs war am