In der Schulstraße in Schorndorf ist es am Dienstagmittag (21.02.) zu einem schweren Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde eine Fußgängerin von einem Lkw angefahren und schwer verletzt. Aktuell (Stand 12.15 Uhr) ist der Rettungseinsatz noch nicht abgeschlossen. Wegen der Unfallaufnahme und des Einsatzes wurden Busse am Busbahnhof umgeleitet.

Nähere Informationen folgen.