Auf dem Kundenparkplatz des Elektronikfachmarktes in der Heinkelstraße kam es am Montag zu einer Unfallflucht. In der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer gegen einen geparkten BMW und beschädigte diesen an der Fahrzeugfront.

Anschließend flüchtete der Verursacher und hinterließ rund 3000 Euro Sachschaden. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen und auf das geflüchtete Auto geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Schorndorf unter0 71 81 / 20 40 in Verbindung