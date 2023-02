Unterer Marktplatz in Schorndorf wird erneut gesperrt: Das Bohrgerät kommt weg

Rund drei Wochen lang hat das Riesen-Bohrgerät das Stadtbild am Unteren Marktplatz beherrscht. Nun wird das Gerät wieder weggeschafft. Der Platz wird aus diesem Grund von Mittwoch, 15. Februar, 7 Uhr, bis Donnerstag, 16. Februar, 15 Uhr, voll gesperrt. Zusätzlich werden am Mittwoch, 15. Februar, zwischen 20.30 und 23 Uhr die Schul- und Moserstraße gesperrt, weil der Bohrer verladen wird. Die Parkplätze am Unteren Marktplatz sind während der ganzen Zeit nicht nutzbar, die Einfahrt vom Marktplatz und der Neuen Straße auf den Unteren Marktplatz ist ebenfalls nicht möglich. Am Mittwoch wird der Bohrer zwischen 18 und 20.30 Uhr für den Transport vorbereitet und bis zum Postturm gefahren. Das Verladen findet ab 20.30 Uhr statt.

65 Pfähle kamen in den Untergrund

Mit Hilfe des Großbohrgeräts wurde eine Bohrpfahlwand gebaut, um die umliegenden Gebäude abzustützen. 65 Pfähle wurden rund zehn Meter tief in die Erde reingedreht. Wie berichtet, baut die Volksbank am Unteren Marktplatz bis Ende 2024 ein Gebäude mit insgesamt 443 Quadratmetern Fläche. Auf 336 Quadratmetern Wohnfläche entstehen fünf Mietwohnungen, im Erdgeschoss außerdem eine 107 Quadratmeter große Gewerbefläche, in der den Wünschen der Volksbank zufolge ein Laden einziehen soll. Auch Platz für einen Geldautomaten wird es wieder geben.

Volksbank vermietet

Die Volksbank Stuttgart wird als Eigentümerin des Gebäudes die Räumlichkeiten allerdings komplett vermieten und nicht selbst nutzen, da die Regionaldirektion in der Johann-Philipp-Palm-Straße in Schorndorf bereits alle Dienstleistungen anbiete.