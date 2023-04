Unterschätzte Gefahr: Wie der Wasserverband Rems sich auf Starkregen vorbereitet

Bei Sonnenschein und strahlend blauem Himmel will von Starkregen keiner etwas wissen – diese Erfahrung macht Markus Moser, Hochwasser- und Starkregen-Experte beim Regierungspräsidium Stuttgart, seit Jahren: „Es ist unglaublich schwer“, sagt er, „das Thema zu bewegen.“ Doch es ist nicht wegzudiskutieren: Angesichts des Klimawandels werden Starkregenereignisse – auch im Remstal – deutlich zunehmen. Dazu kommt: Plötzliche, massive Regenfälle sind unberechenbar und darum als besonders gefährlich einzustufen. Beim Wasserverband Rems ist das mittlerweile angekommen: Die Mitgliedskommunen haben das Starkregenrisiko nicht nur im Blick, sie sehen auch einen steigenden Handlungsdruck – und wollen sich mit einem Drei-Stufen-Plan für den Fall der Fälle wappnen.

Im November 2022 gab es in Schorndorf erste Auftaktgespräche. Jetzt hat die Lenkungsgruppe um Ersten Bürgermeister Thorsten Englert, Bürgermeister Sven Müller aus Winterbach und Reinhold Molt aus Remshalden das Starkregenprojekt vorgestellt. Unterstützt wird der Wasserverband Rems dabei nicht nur vom Regierungspräsidium, sondern auch vom Stuttgarter Ingenieurbüro Winkler und Partner, der Firma Geomer aus Heidelberg und Meri Eremut, freiberufliche Hochwasser- und Starkregenrisikomanagerin aus Eningen bei Reutlingen, die in der Lenkungsgruppe eine koordinierende Rolle einnimmt. Im Wasserverband Rems sind – außer Schorndorf – Böbingen, Essingen, Lorch, Mögglingen, Plüderhausen, Remseck, Remshalden, Urbach, Waiblingen und Winterbach vertreten. Die Stadt Heubach als zwölfte Kommune, die ebenfalls im Einzugsgebiet der Rems liegt, hat ein eigenes Starkregenprojekt gestartet, das sie in enger Zusammenarbeit mit dem Wasserverband umsetzen will.

Bei Starkregen besonders gefährdet: Grundstücke am Hang oder im Tal

Da Wasser sich nicht an Markungsgrenzen orientiert, gibt es den Wasserverband Rems schon seit den 1990er Jahren – mit mittlerweile vier Hochwasserrückhaltebecken entlang der Rems. Im Gegensatz zu Flusshochwasser tritt Starkregen aber auch unweit von Gewässern und in engen Tälern auf und gefährdet besonders Grundstücke am Hang, in Mulden oder im Tal. Ziel des Starkregen-Projekts ist darum, technische, bauliche, organisatorische und informative Schutzmaßnahmen auszuarbeiten und zu kombinieren, um die Schäden durch Starkregen zukünftig möglichst gering zu halten.

Das Vorhaben, das war bei einer Pressekonferenz im Schorndorfer Rathaus zu erfahren, folgt dabei der Methodik des Landes Baden-Württemberg, die im Leitfaden „Kommunales Starkregenrisikomanagement in Baden-Württemberg“ festgelegt ist und in drei Phasen umgesetzt wird: In der Gefährdungsanalyse, mit der in diesem Jahr begonnen wurde, soll die Gefahr beschrieben und die Frage geklärt werden, wohin das Wasser im Extremfall fließt. Mit der Risikobetrachtung, die bis Mitte 2024 abgeschlossen sein soll, wird dargestellt, welche Auswirkungen Starkregenereignisse haben können – auf Kindergärten, Schulen, Altenheime, Verkehrs- und Rettungswege. Stufe drei fokussiert sich auf Handlungskonzepte, die bis Ende 2024 vorliegen sollen. Der Zeitplan, räumt Koordinatorin Meri Eremut ein, sei ehrgeizig, doch nur so komme das Projekt in den Genuss der 70-Prozent-Förderung des Landes. Die beteiligten Kommunen teilen sich die Restsumme – die Gesamtkosten für das Starkregenrisikomanagement liegen bei 630 000 Euro.

Trotz Hochwasserschutz: Bei Starkregen würden die Anlagen schnell überlaufen

Und auch wenn die Topografie im Remstal mit der im Ahrtal nicht unbedingt zu vergleichen ist: „Bei einem Starkregenereignis“, warnt Markus Moser vom Regierungspräsidium, „würden viele Schutzanlagen schnell überlaufen“. Und mag sich das Remstal, wie der Remshaldener Bürgermeister Molt betonte, mit Hochwasser auch auskennen, die Rückhaltebecken sind für ein 100-jährliches Ereignis angelegt – bei Starkregen geht es aber um ganz andere Wassermassen.

Nicht zuletzt darum braucht es auch ein Gefahrenbewusstsein in der Bevölkerung: Wenn sich die Kommunen im Wasserverband für Starkregenereignisse wappnen, müssen auch die Bürgerinnen und Bürger vorsorgen und sich im Ernstfall richtig verhalten – diese Verpflichtung ist sogar im Wasserhaushaltsgesetz des Bundes formuliert. Konkret kann das bedeuten, bei Starkregen eben nicht in den mit Wasser vollgelaufenen Keller zu gehen oder sich ins Auto setzen. Ein besonderes Augenmerk legt die Lenkungsgruppe darum auch auf die Information der Bevölkerung: Zielgruppenspezifisch sollen Kommunikationsmaßnahmen entwickelt werden, kündigt Meri Eremut an und denkt dabei nicht nur an Bürgerveranstaltungen und Flyer, sondern an eine Informationskampagne auch über Social Media: Das komplexe Thema jedenfalls soll so rübergebracht werden, dass es bei den Betroffenen ankommt.

Markus Moser vom RP geht sogar so weit: „Ideal wäre ein mittleres Starkwasserereignis mit überschaubaren Schäden, dann ist das Interesse immer besonders groß.“ Man befinde sich zwar auf dem Weg, „doch noch nicht dort, wo wir sein müssten“.