Unverpackt-Laden „Bergerei“ in Schorndorf feiert zweijähriges Bestehen

„Wunderbarer Laden! Auch weiterhin viel Glück!“, ruft eine Kundin in Richtung der Ladentheke, als sie das Geschäft verlässt. Kaum zu fassen, aber wahr: Der Unverpacktladen in der Karlstraße 3 existiert seit zwei Jahren. Am 5. Mai 2020 – inmitten der Corona-Anfangszeit – hat Larissa Berger ihren Unverpacktladen „Bergerei“ eröffnet. Seitdem hat sich viel getan – mit Höhen und Tiefen, mit mancher Unsicherheit und vielen Herausforderungen.

Jetzt, am zweiten Geburtstag ihres Geschäfts, leuchten die Augen der 30-Jährigen und sie strahlt – was aber auch der Tatsache geschuldet ist, dass Larissa Berger Mutter geworden ist und ihre vier Monate alte Tochter Lotta auf dem Arm hält.

Stolz auf das zwölfköpfige Team

In der Corona-Zeit ein Unternehmen zu gründen, sei ein Risiko gewesen, dessen ist sich die Unternehmerin bewusst. Aber als studierte Wirtschaftspädagogin wusste Larissa Berger von Anfang an, wie man einen Businessplan erstellt. Die wichtigsten Kontakte hatte sie schnell geknüpft. Das habe enorm geholfen. Allerdings – und damit konnte keiner rechnen – die größten Herausforderungen standen 2020 und 2021 noch bevor: die Zeiten des Lockdowns überstehen, den Kundenstamm halten. Oft sei sie an ihre Grenzen gestoßen, sagt die junge Mutter rückblickend. Unsicherheit habe sie die ersten Monate begleitet, aber Aufgeben sei nie eine Option gewesen. Gezweifelt habe sie manchmal, weil „ja keiner wusste, was da genau noch auf einen zukommt“.

Diesen Schritt gegangen zu sein, ihre „Bergerei“ zu gründen – das habe sie nie bereut. „Aber ich sage auch ganz klar: Ohne mein Team und die Unterstützung meiner Familie würde ich das alles nicht schaffen.“ Während der Schwangerschaft habe sie noch mehr Hilfe als sonst schon von ihrem Papa erhalten. Stolz ist die Jungchefin auf ihr zwölfköpfiges Team, darunter zwei Köchinnen. Mitarbeiterin Franziska habe beispielsweise als Aushilfe angefangen und ist jetzt eine 100-prozentige Vollzeitkraft. Sie unterstützt Larissa Berger in der Ladenleitung. In der Pandemie habe man ebenso wie viele Gastronomen auf „To go“ gesetzt. „Aber jetzt ist es umso schöner, dass wir wieder Normalbetrieb im Laden und im Tagescafé haben.“ Endlich könne man den Menschen ohne Maske ins Gesicht blicken, und die Kunden können den Mittagstisch von Dienstag bis Freitag vor Ort genießen: ein vegetarisches und ein veganes Gericht. Und samstags gibt es Brunch.

Stolz ist Larissa Berger auf das Bio-Label-Zertifikat, das sie für ihren Laden erhalten hat. „Eine Bio-Gastronomie ist ja auch selten.“ Tee, Gewürze, Obst, Gemüse, Nüsse, Müsli, Trockenobst, Mehl, Linsen, Schokolade, Reis, Bohnen, Cornflakes, aber auch Shampoo, Reinigungsmittel und mehr – im ansprechend gestalteten Laden ist viel Platz, das Sortiment vielfältig. Immer wieder gibt es auch neue Produkte.

Steigende Personalkosten und Energiepreise

Beeinflussen die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auch ihre Preise im Laden? „Unser Glück ist, dass wir nur mit regionalen Lieferanten zusammenarbeiten. Da haben wir keine Lieferschwierigkeiten. Insofern wird die Ware nicht teurer. Aber wie überall steigen auch bei uns die Personalkosten und Energiepreise.“

In der Geburtstagswoche (die übrigens bis Samstag, 7. Mai, läuft) hätten sie ein bisschen gefeiert, erzählt Larissa Berger, die eine oder andere Überraschung sei für den Kunden dabei gewesen. Der Einkauf im Unverpacktladen ist einfach: direkt aus Gefäßen und Spendern in den Jutebeutel oder Glasbehälter füllen, wiegen, fertig. Natürlich darf man auch Tupperschüsseln mitbringen. Die Schorndorferin biete zudem im Laden auch Behältnisse zum Verkauf an – auch die Einweggläser könne man zurückbringen. „Ich verstehe es, wenn man hier keinen kompletten Einkauf machen möchte. Aber ich möchte einen Anstoß geben, um vielleicht kleine Schritte der Nachhaltigkeit zu gehen“, sagt Berger. Das könne beispielsweise nur mit dem Einkauf von Haferflocken geschehen oder mit der Verwendung eines Mehrwegbechers anstatt des Pappbechers. Larissa Berger überträgt ihre positive Energie auf ihr Team: „Ich möchte, dass es allen Spaß bei der Arbeit macht.“ Ob sie noch weitere Projekte für ihren Laden im Kopf hat? „Natürlich“, sagt die 30-Jährige lachend. Da wären beispielsweise Veranstaltungen und Workshops, die man abends im Laden anbieten könnte, oder das Einrichten eines Lieferdienstes oder Caterings – Ideen gebe es zuhauf. Aber die kommende Zeit hat zunächst mal jemand anderes Priorität: Töchterchen Lotta.